Karina activa el protocolo de abandono de 'GH VIP 8': "Quiero ir al hospital"

Karina lleva ya varios días reconociendo que se quiere ir a casa y abandonar 'GH VIP 8'. Su petición más sonada llegaba horas después de que Oriana Marzoli se marchara del reality. Entonces, la cantante reconocía que le había dado fuerzas para seguir sus pasos. Pero no ha sido hasta ahora cuando la eurovisiva ha activado el protocolo. No puede más, se nota cansada, cuenta que no tiene fuerzas y que quiere ir al hospital.

Karina tomará este mismo domingo, 8 de octubre, en 'El Debate' de 'GH VIP 8' con Ion Aramendi la decisión sobre si abandona el concurso o continúa. El programa de Telecinco ha avanzado algunas imágenes de su visita al confesionario. Allí, la cantante cuenta entre lágrimas que se ha quedado sin fuerzas. "Mi cabeza me va a explotar porque descanso muy poquito. Estoy muy agobiada. No puedo más, me encuentro mal. No tengo fuerzas, ya no puedo más", explica y hace hincapié en que está en manos de la producción del programa.

Estas preocupantes declaraciones van en consonancia con la conversación que mantenía la cantante con Gustavo Guillermo. Desde su amado sofá, la interprete de 'El baúl de los recuerdos' no quiere aguantar más días dentro de la casa de Guadalix. No se imagina esperando a que sus compañeros la nominen la próxima semana y tiene muy claro que quiere volver a casa. La concursante revela que se siente mareada y se le junta todo. "Para las personas que somos ya metidas en una edad es complicado... Me quiero ir al hospital. Lo digo de verdad. Ha habido un brote grande y está la gente con la garganta, tose, estornuda", admite.

El objetivo de Karina dentro de 'GH VIP 8'

Karina cree que ya ha cumplido con creces el objetivo con el que entró a 'GH VIP 8'. Por un lado, quería demostrar que una mujer de una avanzada edad, 76, podía concursar en el reality más famoso de la televisión. "Yo he venido por una experiencia y darle ánimo a las personas mayores... Poder contárselo a los nietos y a mis hijas", llegó a comentar en un ocasión. Por otra parte, la cantante quiere ganar más dinero para poder ayudar a su nieta, que tiene una rara enfermedad.