Karina, entre lágrimas, abandona definitivamente 'GH VIP 8': los motivos

"Me voy con dolor porque dejo unos compañeros maravillosos. Un programa maravilloso, pero me quiero ir", afirmaba Karina visiblemente afectada por la decisión que acababa de tomar horas después de activar el protocolo de abandono. La cantante deja definitivamente la casa de Guadalix tras casi un mes de convivencia. "Por más que saco fuerza y procuro estar alegre y bien, la tristeza o el desánimo me pueden. Quizás no esté a la altura de cómo soy. He dado todo lo que he podido dar. Necesito irme a casa", subrayaba entre lágrimas.

La artista no ha querido irse sin explicar al detalle los motivos por los que sale del reality. "Yo estoy muy a gusto, pero noto que me faltan fuerzas. Este concurso es para personas fuertes, quizá he venido un poco tarde. Yo me encuentro bien, no puedo estar mejor atendida. Es una decisión difícil, pero realmente noto que si estoy más tiempo me da miedo estar cada día peor", aclaraba. También se ha mostrado preocupada por si su salida implicaba que restasen dinero del premio a sus compañeros. "Yo lo que no quiero es ser causante de una pérdida económica". El presentador, Ion Aramendi, le pedía que no tuviera en cuenta este detalle: "Olvídate de quitar el dinero de nadie. Tú ya has cumplido. Estamos orgullosos de tu paso por 'GH'. Yo de manera formal te lo tengo que preguntar. ¿Quieres terminar tu aventura ahora?. A lo que ha respondido de forma afirmativa.

La emotiva conversación de Karina con su hija Azahara

Antes de decir adiós al reality de forma definitiva y reencontrarse con su familia, Karina ha podido hablar con su hija Azahara en el confesionario. Esta aplaudía su paso por 'GH VIP'. "Has dado momentos muy divertidos. Eres muy divertida. Vente para casa. Descansa porque tus nietos te van a acribillar los tres. Vente ya. Te quiero mucho y te he echado de menos", le ha dicho. A lo que ella ha contestado: "Ya estoy muy mayor".