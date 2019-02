Julio Ruz hace frente a su expulsión y pide perdón en público

Tras ser expulsado de ‘Gran Hermano Dúo’ por “conducta inaceptable”, todo el mundo esperaba que Julio Ruz reapareciera en el reality para hacer frente a la polémica que se había generado entorno a él. Si bien algunos dudaban de que lo hiciera, él mismo afirmaba horas antes de pisar el plató dirigido por Jorge Javier Vázquez que estaría allí. “Solo puedo decir gracias a mi ejército Minnion. Mañana nos vemos en ‘Límite 48 horas’, donde pediré disculpas y daré la cara por todos mis errores”.

Dicho y hecho. La pasada noche Ruz se sentaba al lado de Vázquez para, sin excusas, responder a sus preguntas y disculparse ante el público. “Creo que es necesario pedir disculpas. Principalmente a María Jesús, pero también a todo el mundo que se haya podido sentir ofendido, a la audiencia y a esta casa que me ha dado una oportunidad que yo he desaprovechado”, comenzaba diciendo.

Leer más: Julio Ruz, primeras declaraciones tras su expulsión: “Me da vergüenza lo que he visto”

“También quiero explicar lo que yo sentí en aquel momento y no justificarme jamás, no voy a poner paños calientes. Lo que he hecho es intolerable, entiendo totalmente mi expulsión. De hecho, yo solicito irme antes incluso de la discusión porque entiendo que no es el comportamiento que debo tener. Por eso tengo una úlcera y he tenido problemas médicos. De hecho, estuve vomitando sangre”, desveló para sorpresa de todo el mundo.

La convivencia con la modelo consiguió superar al empresario, que contó a Jorge Javier que no se reconocía en las imágenes. “Yo no soy así fuera”, decía para asegurar poco después que no sabe qué les sucede a él y a María Jesús, que pasan en tan solo un instante de estar muy bien a estar muy mal. “He visto las imágenes, pero cada vez que las veo… Es que eso no se puede permitir. Para mí es terrible haberme puesto así. Yo soy una persona bastante calmada y verme así no me gusta. Cuando salga María Jesús le pediré disculpas porque no puedo hacer otra cosa. Entiendo que para ella mi expulsión haya sido una liberación”.

Confirmó la relación entre María Jesús y Jesús María Gil Silgado

El plato fuerte de la noche llegó poco después, cuando Ruz confirmó que la madre de su hija había vuelto a mantener una relación con su anterior pareja, Jesús María Gil Silgado. “Yo el tema de Gil Silgado no lo he superado. A nosotros la relación nos la ha hecho imposible. Es que Gil Silgado fue una presencia constante en nuestra relación. María Jesús está con Gil Silgado, no nos equivoquemos. Ella puede llamarlo como quiera. De hecho, la noche anterior de entrar en el concurso ella está con él”, aseguró muy serio.

Una decisión por parte de la modelo que ha dinamitado para siempre su historia y es que el de Jaén tiene “muy claro que cuando salga María Jesús nosotros no volveremos a hablar porque es imposible. Y, si bien entró en la casa de Guadalix de la Sierra para intentar tener “una relación cordial”, ha llegado a la conclusión de que lo mejor es que estén lo más lejos posible el uno del otro.

Más contenido .....