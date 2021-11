Por fin ha llegado la gran noche. ‘MasterChef Celebrity 6’ ha celebrado su gala final. Una entrega que ha estado plagada de emociones fuertes y en la que los dos finalistas se han alzado como dignos ganadores de esta edición. ¡Sí, en esta ocasión han sido dos los ganadores! Juanma Castaño y Miki Nadal han logrado la victoria en una reñida competición entre ellos… Y tras demostrar su talento en los fogones contra otros dos grandes contrincantes que han llegado a la recta final: David Bustamante y Belén López. Esta noche, los dos participantes más gamberros y simpáticos de cuantos se recuerdan en el programa han hecho historia. Por primera vez en la trayectoria del concurso han ganado dos participantes a la vez.

En el último programa de la temporada, Miki Nadal y Juanma Castaño han diseñado y cocinado un menú completo para sorprender al jurado y al chef Quique Dacosta, que tiene tres estrellas Michelin y tres Soles Repsol. Los dos concursantes, arropados por su familia, han recibido el cheque de 75.000 euros para donar a una ONG y el trofeo del programa.

Después de una semifinal llena de grandes momentos, donde Verónica Forqué decidió retirarse de la competición y fue eliminada Carmina Barrios, una de las más queridas del talent culinario, el certamen ha llegado a su fin con dos flamantes ganadores. Y dos grandes amigos. «Estoy infinitamente más contento que si hubiera ganado yo, porque es el mayor acto de justicia que se ha cometido en la historia», reconocía el periodista deportivo. «Yo no había ganado nada nunca, y ahora tengo que compartirlo con Miki Nadal. ¡Qué desgracia!», bromeaba.

"Hoy en día parece que te ponen un plato de bogavante en cualquier sitio. Pues, a mí esto me recuerda que lo comía solo una vez al año con toda la familia" @juanmacastano https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/2LL3MJh5Zm — MasterChef (@MasterChef_es) November 30, 2021

Uno de los platos que preparó Juanma Castaño en la gala final estaba elaborado con bogavante. Un homenaje a las Navidades, ya que era la única vez que disfrutaba de este alimento en compañía de su familia. «La cena en la que no había sillas para todos y en as que se dedicaba el día a limpiar el marisco. Yo lo comía una vez al año con toda la familia», contaba. «Es un plato perfecto», le ha soltado Quique Dacosta. «Estaba muy rico, muy bien acabado. Me ha venido todo el Cantábrico a la boca. Es un plato de pescado que podría estar en cualquier restaurante refinado de nuestro país y del mundo entero», ha destacado Pepe Rodríguez. El periodista, emocionado, no podía reprimir las lágrimas: «Estoy demolido por dentro. Soy una caja de sentimientos».