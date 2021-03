El colaborado ha hablado de la mala experiencia de su pareja cuando trabajó con la malagueña: «No tengo de ella una buena opinión”.

Juan del Val ha visitado el plató de ‘Sálvame’ para presentar su última novela ‘Delparaíso’, si quinta novela. En su visita al plató de Telecinco, Jorge Javier Vázquez le ha preguntado por diferentes rostros conocidos que en los últimos días están siendo noticia, como el rey emérito, David Bustamante o incluso las Campos.

Así habla de María Teresa Campos: «No tengo de ella una buena opinión”

Para el marido de Nuria Roca, “María Teresa Campos es historia de la televisión”, ya que es una mujer que “ha hecho cosas importantísimas” en la pequeña pantalla. Sin embargo a nivel humano no tiene tan buen concepto sobre ella: “A nivel personal todo lo que a mí me ha tocado indirectamente, no tengo de ella una buena opinión”.

“Como profesional y como comunicadora está en un lugar importantísimo”, insistía el colaborador de ‘El Hormiguero’. Y dejaba claro que su mal concepto sobre ella tiene que ver con su aspecto personal. «No la conozco, pero Nuria Roca, mi mujer, trabajo con ella y por decirlo de una manera elegante no fue una buena experiencia. Yo no estaba allí, y la respeto mucho profesionalmente, pero esa experiencia a nivel personal no fue buena», matizaba. «No se pasó bien, pero por solidaridad… De esto hace ya mucho tiempo, hace casi 20 años.

«Ahora hablo porque me preguntáis. El otro día me preguntaron por la polémica de Isabel Gemio y María Teresa campos, que a favor de quién me posicionaba, y dije que me quedaba con María Teresa Campos», añadía. El escritor y colaborador también ha revelado que la hija de la malagueña, Terelu, «siempre ha sido muy generosa con Nuria y conmigo.

Nuria Roca trabajó con María Teresa Campos hace más de dos décadas. En el año 2000, Telecinco la fichó para presentar ‘Buenas tardes’, un espacio dirigido y creado por la andaluza y presentado por la colaboradora. El espacio surgió como una apuesta de la cadena para hacerse hueco de audiencia en la franja de las tardes para competir con ‘Sabor a ti’, de Ana Rosa Quintana. El formato no logró las expectativas de audiencia deseadas , por lo que fue retirado de la programación pocas semanas después de su estreno. A pesar del fracaso, el buen hacer de Roca le supuso una nominación a los Premios TP de Oro de ese año.

Las declaraciones de Juan del Val en ‘Sálvame’ se producen el mismo día en que Ágatha Ruiz de la Prada ha entonado el ‘mea culpa’ y le ha pedido perdón públicamente por poner en duda su papel como jurado en ‘El Desafio’ y se retracta de los calificativos que utilizó para referirse a él. “Pido disculpas a Juan del Val por las declaraciones que hice en los medios de comunicación con relación a la valoración que realizó de mi actuación en el programa ‘El Desafío’. Debo reconocer que sus palabras no fueron ofensivas (ni siquiera en los cortes que la productora no emitió) y que mi reacción al respecto fue desmedida e injustificada. Espero que Juan del Val pueda aceptar mis disculpas”, ha escrito la diseñadora en su perfil de Instagram.

Del Val responde al perdón de Ágatha Ruiz de la Prada: «Por mí, fin»

Con estas palabras, Ágatha ha querido hacer borrón y cuenta nueva al monumental cabreo que se pilló después de que participase en el concurso de Antena 3 recreando el musical ‘La, la, land’. «Tuvo una hora y media para venir y pedirme perdón, pero no lo hizo porque es muy orgullosito. Aún estoy esperando que este imbécil me pida perdón. No tienen derecho (los miembros del jurado) a putearte, insultarte y ridiculizarte. Sin ninguna duda lo peor ha sido el jurado, está mal resuelto», decía tras su paso por el espacio.

“Era bastante evidente que no era yo quien tenía que pedir perdón. Puedo caerte bien, mal o regular; parecerte alto o bajo, guapo o feo, pero jamás en treinta años de profesión he insultado ni he faltado el respeto a nadie. Me alegro de dar por finalizada aquí esta historia. Por mí, fin”, respondía Juan del Val poco después al post de la empresaria del sector textil.

Ajeno a polémicas, Juan del Val ha querido halagar el debut de su mujer en las artes escénicas. La valenciana acaba de estrenar en la isla canaria de Fuerteventura el montaje de la obra ‘La Gran Depresión’, un texto de Félix Sabroso que en su día protagonizaron Loles León y Bibiana Fernández. «Era la primera vez que se subía a un escenario y se ha enganchado. Yo sería incapaz de hacer esto y parece que lleva haciéndolo toda la vida», ha destacado.