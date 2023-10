José Antonio Avilés se convierte en concursante oficial de 'GH VIP 8'

El pasado jueves, 19 de octubre, Naomi se convertía en la nueva concursante de 'GH VIP 8' después de haber entrado junto a Yiya y José Antonio Avilés. Este domingo, 22 de octubre, durante 'El Debate' presentado por Ion Aramendi se ha dado a conocer la decisión de la audiencia con respecto a quién de los dos restantes se quedaba en Guadalix. La respuesta era clara: el colaborador de televisión se convierte en el nuevo participante del reality.

Emocionado y abrazando a su amiga Yiya, José Antonio Avilés recibía la noticia de que la audiencia había decidido que fuera él el que se convirtiera en concursante de pleno derecho de 'GH VIP 8'. "Quiero dar mi mejor versión, me gustaría que el público viese al final como soy en una convivencia en casa. Muchas gracias a todo el mundo que está fuera y a gente que es muy especial para mí. Esta última parte si no hubiera sido por gente que ha llegado a mi vida con la que convivo, vivo y paso tiempo, no podía mantener esto", ha asegurado.

Esta decisión ha sido aplaudida por gran parte del resto de habitantes de Guadalix. Especialmente, por Naomi, quien aseguraba que ella abandonaría si la audiencia decidía que fuera Yiya quien tuviera que quedarse. Por otro lado, Álex Caniggia se ofrecía a pagar más de 25.000 euros para que no entrase el tertuliano. No obstante, en estos días, la convivencia no ha sido nada fácil dentro de la casa más famosa de la televisión pues los nuevos inquilinos agitaron más que nunca la convivencia. En concreto, el que fuera colaborador de 'Sálvame' era el que hacía estallar la discusión entre Michael y Albert Infante. Éste último se convertía en el expulsado en la pasada gala del jueves.

José Antonio Avilés y Michael, en el punto de mira del "Team"

Ahora, todas las miradas están puestas sobre el acercamiento entre Michael y José Antonio Avilés, algo que no ha pasado desapercibido dentro de la casa. "Michael, antes de ayer, cuando sale de la ducha, desnudo y con el albornoz, dice 'ay, Avilés, siempre que salgo desnudo en la ducha estás tú", contaba Naomi al resto de sus compañeras en una de las habitaciones. Por su parte, Carmen Alcayde y Laura Bozzo también relataban que habían visto otros gestos. "Vaya, no estaba tan loca la Infanta, ¿no?", se preguntan la nueva concursante en referencia a Albert. Por su parte, la periodista indicaba que lo que hacía el italiano es "ir poniendo miguitas en el camino" y le acusaba de ser "muy sibilino". Además, desvelaba que les había visto agarrados como si de unos enamorados se trataran. "A un chaval de 25 le dices esa serie de cosas... ¿entiendes?", insistía.