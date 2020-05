Por fin ha llegado uno de los momentos más esperados por los espectadores de ‘Sueprvivientes 2020’. José Antonio Avilés, el último expulsado del ‘reality’ de Telecinco, se ha sentado en los estudios de televisión, una a una, a todas las cuestiones de las que se lleva hablando sobre él en la cadena. Desde su falso título universitario a sus supuestos pufos económicos o a los comentarios de personas de su entorno que lo tachan de ser un «mentiroso» y un «manipulador».

«Hay mucha tela que cortar sobre este asunto así que atención porque mañana por la noche, José Antonio se verá las caras en directo con todos sus demonios y con Jorge Javier Vázquez. Habrá gente en plató que se comportarán como detractores y otros como defensores de la actitud de José Antonio Avilés. Hablarán con él en directo y él va a tener la oportunidad de responder a lo que de lo que se le acusa y de defenderse», anunciaba Carlos Sobera el pasado martes.

En su regreso a la pequeña pantalla, el colaborador de Telecinco ha agachado la cabeza y ha reconocido que son ciertas muchas de las acusaciones vertidas en relación a su trayectoria personal y profesional. Eso sí, con matices. Asegura que ha mentido sobre muchas cosas, pero nunca ha cometido un delito: «No soy un prófugo de la justicia».

José Antonio Avilés: «He mentido»

«¿Has cometido errores?», era la primera pregunta de Jorge Javier. «Muchos», ha respondido el concursante. «Asumo los errores que he cometido en mi pasado. Quizás la mentira, porque es el camino fácil y no te lleva a nada. Tengo 24 años». El presentador le decía: «No pudiste parar a tiempo…». Avilés, sincero, contestaba: «Sí, pero no supe parar a tiempo porque en aquel momento no vivía una situación buena. Mi familia me ha dado lo mejor y yo le he dado malos ratos o bochornos Pero llega un momento que paras, frenas y crees que no hay un pasado y que ese pasado ni existe. Pero escogí la profesión más complicada, en la que el pasado ha salido a relucir».

«Me avergüenza lo que he tenido que ver. Hasta que no me he sentado y me han explicado lo que que realmente había no podía hacer frente a nada», añadía Avilés sobre los videos en los que numerosas personas han dado testimonio de sus engaños y mentiras.

«¿Has engañado a gente en tu pasado?», quería saber el de Badalona. «Sí, he engañado a gente en mi pasado y en especial en mí mismo. He querido ser feliz yo. Era egoísmo de mí como persona, pero nunca he querido hacer daño. Si me conoces mí desde hace muchos años puedes juzgarme porque he mentido. Pero hay muchas cosas que tengo que asumir como errores. Pero tengo que dar muchas explicaciones».

La tercera pregunta de la noche no ha podido ser más directa. «¿Has estafado a alguien?». Avilés ha admitido: «Debo dinero, pero no he estafado. Antes de venir aquí dije que debía dinero y dese hoy día 14 estoy haciendo frente a mis deudas porque tengo un móvil desde el que hacer transferencias».