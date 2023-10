José Antonio Avilés ha puesto patas arriba la casa de 'Gran Hermano VIP', como todo lo que toca o en lo que se involucra. El polémico colaborador de 'Así es la vida' y otros programas de Mediaset ha entrado con fuerza en Guadalix dispuesto a agitar la tranquilidad que reinaba últimamente en el 'reality'. Ya la lio dejando caer que Michael Terlizzi se estaba aprovechando de su relación con Albert Infante, que parece que tiene sentimientos más que encontrados respecto a su compañero. Una jugada que, según José Antonio, el modelo italiano ya interpretó en el 'Gran Hermano' de su país. "Jugó con otro concursante hasta dejarse querer", confesó a menos de un día de entrar en la casa. Tras este primer tanteo de los ánimos, el andaluz ha tenido una nueva ocurrencia y ha salido con una revelación inédita que no ha gustado nada a varios de sus compañeros.

Los concursante de 'GH VIP' reaccionan de forma muy negativa a la ocurrencia de José Antonio Avilés sobre un posible idilio en la casa

Era durante su primera conexión en directo con Lara Álvarez, presentadora de los resúmenes diarios de 'GH VIP 8' que José Antonio Avilés ha destapado el idilio que, según su teoría, se está fraguando en el 'reality'. "Un poco más y aquí va a haber 'merengue, merengue", apuntaba el colaborador de Telecinco. La presentadora, muy sorprendida, le pedía más detalles sobre esta información que manejaba y, sobre todo, de quién hablaba. "Naomi y Michael, como sigan así, van a terminar juntos. Aquí hay romance. Te lo digo yo", relataba, con su característica seguridad.

Su revelación ha causado un tremendo revuelto entre el resto de concursantes quienes, inmediatamente después, se miraban entre ellos y, como no, fijaban la vista en los dos protagonistas. Naomi y Michael no han podido evitar la risa ante el "disparatado" (o no) testimonio del cordobés. La primera en pronunciarse al respecto no podía ser otra que Laura Bozzo, que no pierde la oportunidad para meterse en cuanta controversia puede meterse.

Laura Bozzo se encara con el excéntrico colaborador de Mediaset y le dice a la cara lo que piensa de él

"Eso es de metemierda. Están haciendo este invento para fastidiar a Albert", le ha dicho a la cara Laura a José Antonio Avilés, ya curtido en que se pongan en dudas las informaciones que maneja. Lara Álvarez ha pedido a la incipiente pareja, según Avilés, a que intervinieses y dieran su opinión sobre estas afirmaciones. Naomi ha tomado, entonces, la palabra, y se ha mostrado de lo más contundente con el colaborador. "Cuando entramos, Yiya ya conocía a Avilés y lo presentó como un mentiroso compulsivo. Pues lo ha corroborado", ha zanjado rotunda.

"Es una sinvergonzonería. Yo no miento nunca", añadía Yiya, dando por válido el comentario de Naomi. El excéntrico José Antonio ha dado la callada por respuesta, y ha interpretado su característica cara de pocker de "ya veremos quién tiene la última palabra".