Jorge Pérez recuerda, entre lágrimas, su affaire con Alba Carrillo: "Nos confundimos"

Después de la tormenta, la calma parece haber vuelto a la vida de Jorge Pérez. Así lo ha demostrado él mismo durante su paso por ‘¡Vaya Vacaciones!’, programa en el que concursa junto a Cristina Porta. Sin embargo, estas semanas de retiro en la República Dominicana tan solo están haciendo que el Guardia Civil se acuerde más de su esposa, con quien tuvo una grave crisis a consecuencia de su infidelidad con Alba Carrillo.

En la última emisión del reality de Telecinco, el ganador de ‘Supervivientes’ se ha abierto en canal ante la audiencia al romper a llorar como nunca antes. El participante ha comenzado a hablar sobre su familia sin poder evitar que las lágrimas cayeran sobre su rostro, mientras que Makoke aprovechaba para preguntarle si estaba en un momento feliz con su compañera de vida.

Ante esta complicada cuestión, Jorge Pérez ha hablado con sinceridad: "Ahora sí, pero a veces la vida te sacude… (…) Siempre digo que soy muy afortunado, tengo una mujer increíble", aseguraba. Unas palabras que han llegado a lo más profundo del corazón de la ex de Kiko Matamoros, que ha intentado consolar a su compañero por todos los medios: "A ti y a todo el mundo, nos confundimos y erramos. ¿Tú has pedido perdón?", volvía a preguntar.

El que fuera colaborador de ‘Ya es mediodía’ sigue firme en sus convicciones a la hora de confesar que siempre ha querido a Alicia, incluso cuando parecía que no lo hacía: "He pedido perdón por lo que se ve, no por lo que pasa porque no es verdad. Es que es maravillosa", zanjaba. Unas declaraciones que ha realizado entre sollozos y por las que Cristina Porta se ha levantado de su asiento para animar a su amigo con un abrazo que se ha convertido en el momento más emotivo de todo el programa.

La noche que dinamitó el matrimonio de Jorge Pérez

Era durante el pasado mes de noviembre cuando salía a la luz la infidelidad de Jorge Pérez a Alicia Peña durante una fiesta de su productora. La tensión sexual entre el Guardia Civil y Alba Carrillo llevaba meses traspasando pantallas, y ambos decidían culminarla en una noche que trajo mucha polémica consigo. Tanto es así, que pese a contar con una muy buena amistad, finalmente los dos protagonistas de la historia acabaron distanciándose al renegar el tertuliano continuamente de su affaire con la modelo.

Aunque en un primer momento no admitió haberse besado con la ex de Feliciano López, finalmente Jorge entonó el mea culpa y confesó haber "faltado el respeto a su mujer". Un suceso que marcaba un antes y un después en su matrimonio, que ahora parece estar resurgiendo de sus cenizas.