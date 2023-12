Jorge Javier se pronuncia de manera tajante sobre el cierre de La Fábrica de la Tele

Jorge Javier Vázquez recordará este 2023 como un año de cierres. El mítico presentador de 'Sálvame' tuvo que decir adiós a su programa a principios de verano cuando Mediaset decidió cancelarlo 'in extremis' tras 14 años en antena. A esto le siguió el final de 'Cuentos chinos' a los pocos meses de este batacazo. 18 días le duró su nueva aventura profesional en Telecinco al no cumplir con los datos de audiencia que se habían establecido para su regreso. Este martes, el de Badalona se ha enfrentado a una nueva despedida: el cierre de La Fábrica de la Tele, la icónica productora que apostó por él para capitanear 'Sálvame'. Con un escueto mensaje y mucha ironía, se ha pronunciado sobre esta sorprendente decisión que ha pillado a todos por sorpresa. Sin duda, un día triste para todos los profesionales e incondicionales de la televisión.

El mensaje de Jorge Javier Vázquez que no ha pasado desapercibido

"Ha llegado el momento de los créditos”. Con estas palabras, La Fábrica de la Tele ha compartido la noticia de que echa el cierre definitivo y sin posibilidad de réplica tras "17 años de grandes éxitos". Los responsables de la productora han tomado una drástica decisión con la que ponen punto final a su amplia trayectoria en la creación de contenidos. Un movimiento que, inevitablemente, nos remite al final de 'Sálvame' el pasado mes de junio. Aunque no han entrado en pormenores, el final de su formato insignia, sin duda, ha sido un varapalo difícil de superar. "Los accionistas de La Fábrica de la Tele han acordado poner fin a su relación societaria, habiendo iniciado ya el proceso con tal fin", reza el comunicado.

Adrián Madrid y Óscar Cornejo firman este breve documento que termina con una frase llena de buenos deseos: "El futuro está todavía por venir". La noticia de la disolución de La Fábrica marca un antes y un después en la vida de sus protagonistas. Los colaboradores míticos de 'Sálvame' han tardado apenas unos minutos en referirse al hecho. Desde Belén Esteban, hasta María Patiño, pasando, como no podía ser de otra manera, por Jorge Javier Vázquez. El icónico capitán del programa que mayores alegrías le reportó a La Fábrica no se olvida de sus inicios. La relación del también escritor con la productora se remonta a hace más de una década. Un vínculo que él ha querido honrar con un escueto homenaje que, valga recalcar, no ha prescindido de su cuota de ironía.

El presentador se despide de La Fábrica de la Tele, productora de 'Sálvame'

El mensaje que ha compartido Jorge Javier Vázquez llegaba al poco tiempo del anuncio de la dimisión de Borja Prado al frente de Mediaset. Un año y medio le ha durado al madrileño estar al frente de una de las mayores compañías audiovisuales de nuestro país. Su llegada impulsó un giro de 180 grados en Telecinco que incluyó la cancelación de 'Sálvame'. Es por eso que la reacción del presentador se ha entendido como un dardo hacia él. "Una pena muy grande. Siempre se nos van los mejores", ha escrito en su cuenta oficial de Twitter. Su comentario ha recibido un aluvión de respuestas en apoyo. "Tuya ha sido la venganza", le ha escrito una usuaria. "Tanta paz lleve como descanso deje el Sr. Pardo", le escribía otro anónimo. Con la marcha de Prado, los incondicionales de Jorge esperan ansiosos su vuelta a televisión y así se lo han hecho saber.

A la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos, lo único seguro es que el de Badalona reaparecerá ante las cámaras el próximo 11 de diciembre. Será el encargado de presentar el libro de su amigo Pedro Sánchez, 'Tierra firme'. El expresentador ejercerá de moderador en una charla que mantendrán la escritora Ángeles Caballero y el presidente del Gobierno. Con este gesto, el líder del PSOE se reafirma en su amistad con el presentador y confía en su 'buen hacer'. El lugar elegido para esta cita será el Círculo de Bellas Artes, en Madrid. Será entonces cuando podremos comprobar la buena sintonía que existe entre estos dos hombres. Y, de paso, ver a Jorge Javier presentando de nuevo.