"La Matemática del Espejo", presentado por Carlos del Amor, es el nuevo programa de la 2 con el que TVE busca recuperar el formato de entrevista en profundidad. Este miércoles 3 de mayo sorprende a los telespectadores con un invitado estrella: Jorge Javier Vázquez. El mítico presentador de Telecinco se sienta en este nuevo espacio de la televisión pública para conceder su entrevista más sincera hasta el momento. Un programa que se emitirá a las 22.00 horas pero del que ya hemos conocer un adelanto sobre qué temas tratarán en su charla 'entre amigos'. Jorge Javier y el periodista Carlos del Amor se sientan a charlar y tomar un café en el comedor de RTVE, en Torrespaña.

Desde el departamento de comunicación de RTVE han dado algunos detalles de esta esperada entrevista. Jorge Javier Vázquez y Carlos del Amor, dos colegas de profesión, se sientan frente a frente con un café en una charla que sirve para conocer al Jorge Javier más auténtico. En la entrevista descubrirán al niño de Badalona que esperaba cada semana las revistas del corazón, al filólogo, al escritor enamorado de las novelas de Galdós o al actor de teatro. Hay que recordar que Jorge Javier Vázquez es uno de los personajes más polifacéticos que hay actualmente en la pequeña pantalla. Sin embargo, a sus 52 años, asegura que quiere empezar a vivir de una manera distinta porque, como él mismo dice, "hasta ahora se le ha dado mejor trabajar que vivir".

Jorge Javier Vázquez se emociona al recordar a Mila Ximénez, fallecida en junio de 2021

El programa habla con él de audiencias millonarias, de polémicas, de éxitos y derrotas, del presente y de su futuro. La vida de Jorge Javier Vázquez se ha desarrollado en los platós y en un plató se ha enfrentado a uno de los episodios más dolorosos de su vida: la pérdida de Mila Ximénez, mucho más que una amiga y compañera: "La vida ya no es tan divertida sin ella", dice. Para el presentador, la muerte de la colaboradora de televisión ha sido uno de los baches más difíciles que ha atravesado y que todavía no ha podido superar. Sigue emocionándose al recordarla.

En el programa de La 2 que se emite este miércoles 3 de mayo en prime time, Jorge Javier Vázquez se emociona ante nuestro espejo. El reflejo también deja su lado más divertido y teatral. Dicen sus amigos que siempre va cantando por los pasillos. Y que Vicco es una de sus cantantes favoritas. La artista se convierte en la mejor cómplice del programa, que no dudará en sorprender al popular presentador. ¿Se atreverá a cantar con ella esa ‘Nochentera’? ¿Nos dejarán uno de los momentos más divertidos de la temporada? No dudamos de que no hay nada que se le resista al presentador de 'Sálvame' y estamos seguros de que se atreverá a todo.