Todo está preparado para el gran final de 'Sálvame" que tendrá lugar hoy mismo a partir de las 16:45 de la tarde. Una despedida que se prevé épica y por todo lo alto. Sin embargo, todavía queda un misterio por resolver: ¿estará Jorge Javier Vázquez al frente del programa que ha presentado durante 14 años? SEMANA se ha puesto en contacto con trabajadores de La Fábrica de la Tele para saber qué pasará mañana y el secretismo es máximo. Desde la productora ni confirman ni desmienten si la cara más visible del mítico formato de Telecinco, de baja médica desde hace un mes, se personará en plató o, como mínimo, intervendrá en directo , ya sea por teléfono o videollamada. Él tampoco se ha pronunciado al respecto.

No son buenos tiempos para Jorge Javier. Tras el anuncio inesperado de la cancelación de 'Sálvame' el pasado 5 de mayo, el presentador sufría un problema de salud y dejaba de acudir su lugar de trabajo, provocando una gran incertidumbre entre el público. De hecho, tuvo que ser sustituido por Carlos Sobera en la gala de los jueves de 'Supervivientes', que también presenta, el 18 de mayo. Al poco tiempo, Mediaset informada en un escueto comunicado su "baja de manera temporal por prescripción médica".

Tras semanas sin asomarse por las redes, el catalán ponía fin a su silencio coincidiendo con el anuncio de su cadena. Lo hacía en su cuenta oficial de Twitter, donde explicaba que su salud le había dado un toque y necesitaba tomarse un descanso para coger fuerzas. "A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi yo he sido poco de hacérseles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si como no lo sé, me espero", escribía.

La despedida 'indefinida' de Jorge Javier Vázquez

Pero su mensaje no terminaba ahí. Era entonces cuando señalaba que su salida de la pequeña pantalla era con efecto inmediato y de manera indefinida. Confirmaba así que no volvería a 'Sálvame' para encarar la recta final del programa. "En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso, aunque a los mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir 'Hasta siempre'. 'Hasta cuando pueda'. 'Hasta cuando surja'. Y, por encima de todo, gracia. Gracias a vosotros, valió la pena", añadía. Desde entonces, no ha vuelto a pronunciarse en redes y solo se le ha visto yendo al teatro a ver un musical en Madrid, en compañía de Rocío Carrasco. Muy sonriente, eso sí.

Mucho se ha barajado sobre la posibilidad de que el de Badalona regrese a su puesto de trabajo para liderar el adiós del programa que le ha dado todo y al que ha dado todo. La audiencia está en vilo y sus compañeros han reiterado en varias ocasiones que le quieren de vuelta. Su gran amiga Belén Esteban le dedicó un contundente discurso instándole a ello: "El día 23 tienes que hacer un esfuerzo. Sé que estas de baja porque no te encuentras bien, pero tienes que estar aquí porque yo, todos mis compañeros y toda la gente de España te necesita", dijo desde plató.

Quedan solo unas horas para desvelar la gran incógnita. Lo único claro es que todo puede pasar en esta despedida de uno de los programas más míticos y de mayor audiencia creados nunca por la televisión de nuestro país. Al más puro estilo 'Sálvame': hasta el último momento.