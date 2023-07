Jorge Javier Vázquez prepara su vuelta a televisión: competirá con Pablo Motos

Poco después de conocer que Mediaset tomaba la decisión de cancelar 'Sálvame' tras 14 años en antena, Jorge Javier Vázquez comunicaba su baja médica de la cadena. Fue él mismo quien explicaba que se tomaba un tiempo y se despedía de la audiencia. Desde entonces, muy pocas personas son capaces de llegar a él, tan solo sus contactos VIPs. Dos meses después de su ausencia, el presentador ya trabaja en su vuelta a la televisión.

La Fábrica de la tele está preparando un nuevo formato de entretenimiento presentado por Jorge Javier Vázquez y que se emitiría en access prime time para competir así contra 'El hormiguero' de Pablo Motos, según adelanta 'Yotele'. Tal y como explica el medio, se trataría de un programa de entrevistas a personajes populares y no estaría centrado en la actualidad del corazón. El de Badalona no estaría solo y le acompañarían distintos colaboradores en diferentes secciones.

Se trata de una gran apuesta por parte de la productora, que grabará el programa piloto de este proyecto el próximo 21 de julio en Fuencarral (Madrid). Tras esto, se presentará a los responsables de la cadena para que puedan decidir si le dan luz verde al proyecto. De ponerse en marcha, Jorge Javier Vázquez regresaría por todo lo alto a la pequeña pantalla y lo haría para competir en una franja contra Pablo Motos, de lunes a jueves, tras la edición nocturna de 'Informativos Telecinco'. Actualmente, el de Badalona se encuentra desconectando de su realidad junto a su expareja, Paco, en Creta, Grecia. Tal y como ha podido saber SEMANA en exclusiva, se le ha visto relajado y sereno, ajeno a la vorágine de la televisión en l que tantos años ha trabajado. De cumplirse con las fechas publicadas por el medio anteriormente mencionado, el presentador volverá a pisar los estudios de Telecinco tras dos meses de baja médica.

Jorge Javier, ausente del final de 'Sálvame' y el 'Deluxe'

El pasado 23 de junio, 'Sálvame' llegó a su final y muchos esperaban que fuese Jorge Javier Vázquez el encargado de poner el punto y final al programa. Sin embargo, no ocurrió. Aunque sí estuvo presente puesto que todos los colaboradores se encargaron de mencionarle en todo momento, lo cierto es que no apareció de ninguna de las maneras. Tampoco estuvo presente en la final de 'Supervivientes', ni en el cierre del 'Deluxe'. Una situación que han lamentado muchos rostros conocidos. Entre ellos, el propio presidente del Gobierno. "A mí me parece que Jorge Javier es un monstruo de la comunicación, Ana Rosa también lo es, son dos grandes profesionales de los medios de comunicación, ahí están las audiencias que tienen. Me parece un error y una lástima que Jorge Javier no continue presente en las pantallas", aseguraba Pedro Sánchez en una entrevista reciente con Jordi Évole.