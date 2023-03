¡Ya ha arrancado la edición más extrema de 'Supervivientes'! Un año más, los concursantes se enfrentan a una de las aventuras más complicadas de su vida de la mano de Telecinco. Todos ellos ya se encuentran en Honduras con los nervios a flor de piel. Pero no únicamente los participantes, sino también Laura Madrueño, que se estrena como presentadora de uno de los realities más vistos de la cadena. La presentadora de El Tiempo ha viajado hasta los Cayos Cochinos para presentar desde allí las galas y contar todo lo que ocurre en Honduras. Un trabajo que durante ocho año ininterrumpidos ha hecho Lara Álvarez, uno de los rostros más reconocibles del concurso. Sin embargo, tras un año muy convulso de trabajo decidió decir "no" a una nueva edición. Jorge Javier Vázquez, en la gala inaugural, no ha querido olvidarse de ella.

Jorge Javier Vázquez le ha dado una calurosa bienvenida a su nueva compañera

Jorge Javier ha conectado desde el plató por primera vez con Laura Madrueño, que ya se encontraba a pie de playa esperando la llegada de los participantes de esta edición. El presentador ha querido darle una calurosa bienvenida pero sin olvidarse de la que fue su compañera durante muchos años. "Te envío todo el amor desde Madrid y que seas capaz de disfrutar esta aventura como lo hacía tu antecesora, nuestra inolvidable Lara Álvarez, a la que deseamos desde aquí lo mejor y un beso muy fuerte. Laura Madrueño 'Supervivientes 2023' es tuyo", decía visiblemente emocionado el presentador. La presentadora, desde la playa, recibía con mucha alegría las palabras de su compañero y además aprovechaba para mandar "un beso muy grande para mi compañera".

Lara Álvarez y Laura Madrueño hablaron antes de la nueva edición de 'Supervivientes'

Laura Madrueño se enfrenta a esta aventura teniendo que hacer frente a las comparaciones con Lara Álvarez. Sin embargo, entre ellas no hay competitividad alguna y antes de que la presentadora de El Tiempo pusiera rumbo a Honduras habló con su compañera: "Ha sido súper cariñosa, súper generosa conmigo y sobre todo me ha transmitido que va a ser la mejor experiencia profesional, probablemente de mi vida, que lo disfrute porque me lo voy a pasar fenomenal. Que el equipo es increíble. Voy muy tranquila por esa parte porque el programa está súper engrasado. Me van a ayudar en todo. Voy a estar apoyada por todo el equipo", contaba a SEMANA.

El adiós de Lara Álvarez

Su marcha podía ser el adiós de una crónica anunciada. Lara Álvarez ya había dado un ultimátum a Mediaset, ya que no estaba contenta con los proyectos que le entregaban y amenazaba con irse, tal y como adelantó SEMANA en exclusiva. Y así fue. Su paso por la primera edición de 'Pesadilla en el paraíso' hizo que se desencantara con ese reality y sus ánimos se fueran mermando hasta tal punto que dijo basta. Por este motivo, ya no estuvo en la segunda edición de este concurso, que estuvo presentado por Nagore Robles desde Jimena de la Frontera. Al igual que ha dicho adiós a uno de sus proyectos más ilusionantes durante muchos años, Supervivientes.

La presentadora necesitaba un descanso y un respiro y estar solo junto a los suyos. Durante los últimos meses, Lara ha pasado gran parte del tiempo en Asturias, su tierra natal, junto a su familia. Este tiempo ha sido un chute de energía para ella, que poco a poco se encuentra mejor de estado de ánimo.