‘El tiempo del descuento’ ha llegado a su fin y las rencillas que surgieron en ‘GH Vip 7’ han quedado saldadas, más o menos, dado que han surgido nuevas tramas que darían para nuevas remesas del reality de Telecinco, pero quizá sea ya demasiado. Jorge Javier Vázquez ha descubierto aquí cómo son muchos rostros conocidos de la televisión a los que no tenía el placer de conocer. Lo que no sabía que además tendría la oportunidad de redescubrir a Sofía Suescun, con la que lleva compartiendo platós desde hace años, pero lo que ha visto ahora de ello no le gusta nada y no ha tenido reparos de decírselo abiertamente en la gala final de este domingo.

1 Jorge Javier Vázquez deja muda a Sofía Suescun A nadie sorprende que Jorge Javier Vázquez suelte lo que piensa sin anestesia y este es quizá uno de sus grandes encantos. Algo que consideraba la propia Sofía Suescun, hasta que su confesión en plena regañina en plató le dejó muda y sin posibilidad de rebatir lo que, a ojos de muchos que después han mostrado en las redes sociales, todos opinan. 2 Sofía, en una guerra de trincheras contra todos Sofía Suescun sigue inmersa en su batalla personal contra Estela Grande, por su cercanía con su novio, Kiko Jiménez, durante ‘GH Vip 7’ y después también en ‘El tiempo del descuento’. Erre que erre podría decirse y es que todo lo males del programa Sofía se los adjudica a su enemiga, que también ha emprendido una sucia guerra con Belén Esteban, aunque la negativa de esta a entrar al trapo ha hecho que quede en el olvido y esa baza no pueda ser rentada más en los platós. 3 La decepción de Jorge con su ‘niña bonita’ Estas guerras de Sofía Suescun contra Estela y Belén, así como su actitud en los últimos meses cuando se encienden los focos ha defraudado mucho a Jorge Javier Vázquez, que no dudó en compartirlo con Sofía y, de paso, con la audiencia. 4 “No te reconozco” “La Sofía de ahora nada tiene que ver con la que yo conocía”, le espetó sin más Jorge Javier Vázquez a Sofía Suescun, tras ver cómo volvía a la carga contra Estela Grandes y despreciando a Diego Matamoros, quien, por un tiempo, fue su mejor aliado. “No te reconozco últimamente”, continuaba el presentador, ante una perpleja Sofía, que tan solo pudo aguantar el chaparrón en silencio y sin atreverse a rebatir lo que muchos han dado por cierto. 5 ¿En qué ha cambiado? Pero, ¿qué ha cambiado para Sofía Suescun no sea la misma en ojos de Jorge Javier Vázquez? El presentador lo tiene bien claro, Kiko Jiménez, ha sido clave en esta nueva faceta tan bélica de la reina de los realities, y es que considera que su novio no está ejerciendo una buena influencia en ella: “No sé qué está pasando, pero desde que está con Kiko está totalmente apagada. A lo mejor no es tu responsabilidad, es la suya que está en una relación en la que está consumiéndose”. 6 Kiko Jiménez defiende a su novia Kiko Jiménez no pudo ver cómo su novia se quedaba en silencio ante la regañina de Jorge Javier Vázquez, por lo que decidió salir en su defensa, aunque no sepa a ciencia cierta a qué se refería el presentador, dado que él estaba en Guadalix mientras su novia se metía de lleno en batallas por doquier: “Yo la veo más tranquila, más serena, más madura. Ella tiene otra edad diferente a la mía, es más impulsiva. La dejas a ella en muy mal lugar, pobrecita». 7 Pese a los intentos, Kiko perdió la batalla Aunque en el amor parece llevarse el premio de que Sofía Suescun haya confiado en sus buenas intenciones en su amistad con Estela Grande, lo cierto es que en ‘El tiempo del descuento’ no ha logrado hacer historia. Se ha quedado en segunda posición, dejando que Gianmarco se lleve el maletín y el cariño del público.