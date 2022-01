Este martes, Anabel Pantoja y Marta Riesco han protagonizado una monumental bronca en directo. La sobrina de Isabel Pantoja y la novia de Antonio David Flores se han enzarzado en un rifirrafe sin precedentes en el que la periodista ha anunciado que demandará a la colaboradora: «¡Te voy a sentar en el banquillo, como a tu tía!».

«Voy a demandar a Anabel Pantoja», ha arrancado diciendo la reportera durante la emisión de ‘Sálvame’. Ella y su compañero Kike Calleja se encontraban en Vitoria, a las puertas del despacho donde trabajan Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia. Ambos hacían guardia esperando que el marido de la infanta Cristina y su nueva amiga salieran del trabajo. Antes de que eso sucediera, el redactor ha entrevistado en directo a su colega. Esta aprovechaba para dirigirse a la andaluza: «Tengo ganas de verme contigo en los juzgados. Lo que has dicho lo vas a tener que decir delante de un juez. Es lo que estoy deseando escucharte decir esto», le ha lanzado.

Marta y Anabel peleaban como fieras, y a Jorge Javier Vázquez no ha pasado por alto el momentazo televisivo que las dos estaban brindando a la audiencia. Por eso, ni corto ni perezoso, le ha lanzado una oferta de trabajo sobre la marcha: «Ya estás tardando en venir a trabajar con nosotros y así dejas de levantarte a las cinco de la mañana».

«No sé por qué ha hecho tanta gracia lo de las cinco de la mañana», expresaba Riesco. E insistía en dedicar advertencias a Anabel: «Va a tener que dar muchas explicaciones a la justicia. Ella se cree que hace mucha gracia, se va llorando por a ir por lo civil y por lo penal contra Anabel Pantoja». El de Badalona le preguntaba si veríamos a Anabel Pantoja entre rejas. «Eso no lo sé, la justicia lo tiene que decir», contestaba la aludida.

Anabel, desde el plató, recordaba que Marta es una persona que «va contigo por interés». Y le hacía una petición a su compañera de cadena: «No te dirijas a mí, que no estoy a tu nivel. ¡No me hables! ¡Que sí me demandes! ¡Y acuérdate del 31, que hay testigos! La última vez que me amenazas, Marta Riesco». La segoviana volvía a la carga: «Vas a tener que demostrar en un juzgado que yo te he levantado». Y añadía: «Para mí es un honor levantarme a las 5 de la mañana porque estoy por mi trabajo. ¿Tú por quién estás ahí?».

Jorge Javier, a Marta Riesco: «Me interesas más que Ainhoa Armentia»

«Que tú has querido la tele desde hace mucho tiempo. Claro que estoy aquí por ser Pantoja, pero si no lo defiendo no me quieren», replicaba Anabel. «Que seas muy feliz con tu novio y que tengas la máxima felicidad. A mi tía ni la toques. La tocaste en Sevilla para sacarle una entrevista. Deja a mi tía, que tienes mucha mala baba para entra en Cantora y comerte las uvas y lo que no son las uvas. ¡Mamarracha!».

Marta no parecía dispuesta a quedarse callada. «Su educación ha quedado patente y nos vemos en los juzgados. Le pedí una entrevista a Isabel Pantoja porque soy periodista», se justificaba. Anabel, una vez más, recurría a los insultos: «¡Mosquita muerta, que tienes cara de mosquita muerta!». Jorge Javier ponía la guinda a la bronca con una nueva declaración de intenciones: «Me interesas más tú que Ainhoa». Todo ello sin recordarle que Antonio David no le gusta un pelo: «No me gusta ese novio para ti».

