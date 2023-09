Jorge Javier Vázquez, al igual que su equipo, este martes 12 de septiembre amanecían con ilusión por saber cuál había sido la acogida de la audiencia tras su estreno en Telecinco. 'Cuentos chinos' llegaba pisaba con fuerza, tal y como demostraban los cientos de comentarios en redes sociales analizando cada detalle de su primera entrega, sin embargo, no ha logrado hacer sombra a Pablo Motos. Horas después de que el catalán escribiera una polémica carta al presentador de 'El Hormiguero' a la que incluso reaccionó Ana Rosa Quintana, ambos rivales han descubierto qué dato han cosechado en cuanto a espectadores se refiere. Mientras Pablo ha logrado un 19,1 % de share y 2,4 millones, Jorge Javier un 9,4 y 1,2 millones de espectadores en su primera batalla en la pequeña pantalla, datos que han copado titulares, de hecho, uno de los protagonistas ya se ha pronunciado.

El primero en mojarse acerca de los datos logrados por 'Cuentos chinos' ha sido Jorge Javier Vázquez. El comunicador espera que estos números crezcan y hará todo lo posible porque así sea, aunque sabe que no será una tarea fácil. Dirigiéndose a todos aquellos que han estado a su lado y también a los que no, ha agradecido el apoyo recibido en su vuelta al trabajo. Confía en mejorar los datos y en llegar a más personas cada noche, desbancando quién sabe si al propio Pablo Motos en el futuro. "A ver, ayer pasé lista y lo cierto es que faltasteis cientos. Cientos de miles, quiero decir. Así que corred la voz. A los que estuvisteis, a sus pies. Gracias eternas siempre. Hoy también vuelve a ser hoy. Siempre es hoy", ha escrito el presentador. De este modo, deja ver que sigue soñando en grande y que en sus planes no está el de rendirse, a pesar de no haber superado 'Cuentos chinos' a 'El Hormiguero'.

No ha querido mencionar esta vez a Pablo Motos, aunque es inevitable pensar en el espacio diario de entrevistas de Antena 3. Mucho se ha hablado estos días de su rivalidad, de hecho, fue el propio Jorge Javier Vázquez el que alimentó esta competitividad con una misiva publicada en sus redes sociales. "Querido Pablo, yo no soy tonto. Yo sé que tu casa es majestuosa. Pero, mira, la mía la voy a dejar monísima y acogedora. A ver, yo sé que seguramente alguna vez coincidiremos en invitar a las mismas personas. Entenderé cuando prefieran ir a tu casa antes que a la mía, pero no por ello voy a dejar de invitarlas, ¿eh? Porque yo creo que hay sitio para todas y quizá algunas, pues yo que sé, les apetezca venir a conocerme. Oye, igual les gusta tener otro vecino con el que charlar, aunque sea alguien como yo. “Estoy un poco nervioso porque me he venido a vivir al barrio de los mayores, enfrente de ti. Donde los políticos no te llaman por teléfono, sino que directamente se te presentan en el plató. Por eso hemos decidido ponerle al programa ‘Cuentos Chinos’. Aunque te digo una cosa: tal y como me ha ido a mí, yo prefiero no hablar de política. No sé tú", comenzó diciendo Jorge Javier.

La victoria de Pablo Motos en su primer enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez

La opción escogida por Pablo Motos para ganar a Jorge Javier Vázquez fue una entrevista a Olga Carmona, futbolista de la Selección Española que perdió a su padre poco antes de la final del Mundial. La deportista no dudó en pronunciarse acerca de Luis Rubiales, palabras muy esperadas que han generado un gran revuelo en el universo 2.0.