Jorge Javier Vázquez habla alto y claro sobre el cierre de La Fábrica de la Tele

Jorge Javier Vázquez recordará este 2023 como un año de cierres. No es para menos. El mítico presentador de 'Sálvame' tuvo que decir adiós a su programa a principios de verano cuando Mediaset decidió cancelar 'in extremis' su emisión tras 14 años. A esto le siguió el final de 'Cuentos chinos' a los pocos meses de este primer batacazo. 18 días le duró su nueva aventura profesional en Telecinco tras no cumplir con los datos de audiencia que le habían exigido. Este martes, el de Badalona se ha enfrentado a una nueva despedida: el cierre de La Fábrica de la Tele, la icónica productora que apostó por él para capitanear 'Sálvame'. Con un escueto mensaje, se ha pronunciado sobre esta sorprendente decisión que ha pillado a todos por sorpresa.

"Ha llegado el momento de los créditos”. Con estas palabras, La Fábrica de la Tele ha compartido la noticia de que echa el cierre. Y lo hace tras "17 años de grandes éxitos". Los responsables de la productora han tomado una drástica decisión con la que ponen punto final a su trayectoria envidiable en la pequeña pantalla. Un movimiento que, inevitablemente, nos remite al final de 'Sálvame' el pasado mes de junio.