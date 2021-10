En un encuentro con la coach Cristina Soria, el presentador ha confesado estar abierto al amor. También echa de menos de Mila Ximénez: «Lo hacía con ella prácticamente todo».

A sus 51 años, Jorge Javier Vázquez cree estar listo para vivir un nuevo amor. Tras una temporada soltero, el presentador ha confesado que tiene ganas de «ilusionarse» con alguien. Por eso, este lunes ha anunciado en ‘Sálvame‘ que está dispuesto a dejar las apps para ligar porque cree estar preparado para algo más serio: «Voy a dejar atrás la adolescencia».

Sincero, el presentador ha abierto su corazón a la coach del programa, Cristina Soria, a la que le ha dicho que le gustaría enamorarse. «Tengo ganas de conocer a alguien», admitía. Le encantaría compartir cosas con alguien con quien tenga «complicidad».

Así es el hombre que busca: «No quiero un triste»

Incluso se ha animado a dar el perfil de su hombre ideal en este momento de su vida. «Que no sea un triste, no me gustan los tristes, quiero pasármelo bien. Y que no quiera hijos». También ha destacado que no desea estar al lado de alguien que no haya asumido aún la homosexualidad: «Que no tenga traumas de orientación sexual».

En su conversación con la orientadora, el de Badalona ha recordado con especial cariño a Mila Ximénez, a quien estaba muy unido. Desde que su compañera perdiera la vida, el pasado 23 de junio, intenta por todos los medios sobrellevar el duelo. «Tenía tantas partes cubiertas con ella. Para mí era más, casi como mi pareja, nos faltaba el sexo… Lo hacía con ella prácticamente todo», apuntaba. “A los 51 años me he dado cuenta de lo que es el vacío”.

Tras escucharlo, Cristina Soria arrojaba un poco de luz a sus palabras. “Todo lo que es fácil para ti te aburre, necesitas adrenalina”, opinaba. Por ello, ha aconsejado solucionar algunos asuntos pendientes. “Antes de nada tiene que resolver ciertas cosas que no tienen nada que ver con parejas, que se trata de un duelo, es el duelo por la pérdida de Mila. Afrontarlo para después ver si quiere tener otra pareja, de qué manera quiere relacionarse… Porque el duelo posiblemente esté tapando o sea una excusa para tener nuevas relaciones, pero mientras ha estado con Mila no se ha dado cuenta de estas carencias”, explicaba. «Gracias, me ha ayudado mucho», le ha respondido Jorge Javier.

Esta misma semana, Jorge Javier ha hablado de cómo lleva lo de ligar en este periodo de madurez. En ese sentido, ha explicado que no resulta difícil encontrar a un chico guapo que con el que estás es fácil, y que a medida que cumple años se está volviendo más convencional. Cree que en las relaciones de pareja hay cierta parte de renuncia. «Lo queremos todo«, decía. Asimismo, resaltaba las cualidades que, para él, debe tener una relación. Entre ellas, el entusiasmo, la complicidad, el sentirse arropado y el ofrecer muestras de cariño al otro.