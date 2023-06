Jorge Javier Vázquez: ¿estará en el final de 'Sálvame'?

El pasado 3 de junio, días después de que Mediaset anunciara su baja médica, Jorge Javier Vázquez reaparecía en sus redes sociales para explicar cómo se sentía y lanzaba un mensaje de despedida a su audiencia. Entonces, el presentador aseguraba que volver a la televisión es en lo último que pensaba. A lo largo de todos estos días, una emocionada Belén Esteban se dirigía a cámara para lanzar un mensaje al de Badalona y pedirle que estuviera presente en el final de 'Sálvame' el próximo día 23. Este viernes, durante su paso por el 'Deluxe', la de Paracuellos hacía unas declaraciones sobre el también escritor y dejaba caer que el maestro de ceremonia probablemente no esté en la despedida del espacio.

Belén Esteban, con un nudo en la garganta, se deshacía en halagos hacia su compañero y amigo Jorge Javier Vázquez. La colaboradora de televisión mandaba un mensaje que sonaba a despedida y que confirmaba que el de Badalona no iba a estar presente en el final del programa de las tardes de Telecinco. "Jorge, te echo de menos. Me he matado contigo, hemos tenido mogollón de movidas. La movida que tuvimos aquí en la pandemia, si hubiera sido por mí no hubiera vuelto. Pero te quiero dar las gracias y te quiero decir una palabra: gracias por llevar este programa como lo has llevado. Quiero que sepa todo el mundo que Jorge Javier Vázquez para mí ha sido el mejor presentador de la cadena Mediaset España. Desde aquí, Jorge, te mando un beso muy muy fuerte. Te conozco y sé que el día 23 estarás a tu manera. Te voy a echar mucho de menos, Jorge", aseguraba la de Paracuellos. Estas palabras chocaban por completo por las pronunciadas días antes por Terelu Campos. La hija de María Teresa Campos hacía pensar en una inminente reaparición de su compañero al hablar de cómo había vivido él el anuncio de la boda de Kiko Hernández. "Estoy segura de que lo contará pronto", dejó caer.

Lo cierto es que los últimos movimientos de Mediaset descubren el futuro incierto de Jorge Javier Vázquez en la cadena. En concreto, en medio de su baja médica, la cadena de Fuencarral anunciaba que Marta Flich estará al frente de la nueva edición de 'Gran Hermano VIP', formato que hasta ahora presentaba el de Badalona. De hecho, las palabras de Belén Esteban en el 'Deluxe' llegaban tan solo un día después de conocerse la noticia y ponía de relieve aún más la posible ausencia en plató del presentador el próximo 23 de junio.

Jorge Javier Vázquez escucha a su cuerpo y a su mente

En el comunicado compartido en redes sociales, Jorge Javier Vázquez agradecía todos los mensajes de cariño que le habían llegado tras conocerse su baja médica. "A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir 'Hasta siempre'. 'Hasta cuando pueda'. 'Hasta que surja'. Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena", llegaba a decir.