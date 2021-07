«¿Ella en ‘Ya es mediodía’ de qué habla? ¿Ella qué hace? ¿Ella cree que sí vale para estas cosas?», ha criticado el presentador.

Después de romper su silencio en exclusiva en SEMANA, Amador Mohedano se ha sentado en ‘Viernes deluxe’ para dar su punto de vista sobre la serie documental de Rocío Carrasco. Para despedir la entrevista, Jorge Javier Vázquez le preguntó al hermano de Rocío Jurado si tenía relación con Rosa Benito, algo que este negó. Una respuesta con la que el presentador aprovechó la ocasión para mandarle un mensaje a la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ y mostrar así el dolor que siente al escuchar algunas de sus declaraciones.

Hace unos días, Rosa Benito hacía un llamamiento a su exmarido para que no se sentara en ‘Viernes deluxe’. Unas declaraciones que no le han sentado nada bien a Jorge Javier Vázquez, quien se ha mostrado cansado de los continuos ataques de la colaboradora. «Has hecho un llamamiento muy feo con el programa para el que has trabajo. A veces nos tratas con un desprecio que, a mí, particularmente, me duele«, confesaba el también presentador de ‘Supervivientes’.

Por otra parte, el de Badalona insistía en que no entendía la actitud de la madre de Chayo Mohedano ante la entrevista de Amador en ‘Deluxe’ y le echaba en cara que ella también hablase en el programa de Sonsoles Ónega de la familia de «La Más Grande». «¿Ella en ‘Ya es mediodía’ de qué habla? De Rocío Carrasco, de Amador Mohedano… ¿Ella qué hace? ¿Ella cree que sí vale para estas cosas?«, dejaba caer.

Amador Mohedano rompió su silencio en SEMANA y ratificó su opinión en ‘Deluxe’

Hace dos semanas, después de avisar de que hablaría tras el fin de la emisión de la seri documental de Rocío Carrasco, Amador Mohedano rompía su silencio y se explayaba a la hora de valorar el espacio de La Fábrica de la Tele en SEMANA. En concreto, el exmarido de Rosa Benito aseguraba que fue muy duro escuchar el relato de su sobrina sobre su intento de suicidio. Además, lanzaba varios reproches a Antonio David Flores y hablaba largo y tendido sobre la apertura del testamento de la artista.

Tras hablar con esta revista, Amador Mohedano ha vuelto a ratificar su opinión en ‘Deluxe’ y comentaba que después de varios años de distanciamiento no echaba de menos a su sobrina. «No se ha portado bien con nosotros. De verdad que no sé cuál es el motivo del distanciamiento. Ha sido totalmente desagradecida con nosotros». Para Amador muchas de las revelaciones que Rocío Carrasco realizó han sido una auténtica sorpresa: «Nosotros no estábamos enterados de este follón. No sabíamos nada porque ella decidió que no quería saber nada de nosotros. Es todo muy fuerte». El de Chipiona insiste en que ni él ni el resto de su familia merecen que la empresaria les haya dado de lado y vuelve a preguntarse el motivo de su distanciamiento no solo con sus hijos, David y Rocío Flores, sino también con sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando Ortega.