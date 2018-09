Jorge Javier Vázquez contesta a Isabel Pantoja

4 “Ya no somos los mismos”

Una vez colocado en el atril, el presentador se dirigía a la cantante: “Pide que le pida perdón de la misma manera que según ella la ultrajé. Sin embargo pasa algo. Nosotros, los que éramos, ya no somos los mismos. Yo peso 15 kilos menos, me he retocado la cara, mi novio me ha dejado y tengo dos casas que no vendo ni a tiros”.