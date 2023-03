Jorge Javier Vázquez, con gafas de sol en el plató de ‘Supervivientes’ tras someterse a una blefaroplastia

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a sorprender a los tele espectadores de 'Supervivientes'. El popular presentador ha entrado en el plató luciendo gafas de sol. Un hecho insólito que ha llamado mucho la atención a los internautas y ha corrido como la pólvora a través de las redes sociales. Pero, ¿cuál ha sido el motivo para que Jorge Javier haya lucido gafas de sol en el plató? El presentador se ha sometido a una blefaroplastia, una operación que consiste en reparar un párpado destruido o deformado por una cicatriz. Todavía sigue recuperándose, por lo que es indispensable que luzca este completo durante el tiempo que lo indique su médico. Este ha sido el motivo por el que, además, no ha acudido a su puesto de trabajo y se haya ausentado de 'Sálvame' durante varios días.

Así de radiante ha hecho su entrada triunfal el presentador, sin revelar el motivo por el que lucía gafas de sol. Un complemento que no se ha podido quitar a lo largo de todo el programa debido a que tenía que protegerse de la luz tanto frontalmente como por los lados y que ha llamado especialmente la atención a los internautas. "No me puedo tomar en serio esta gala a Jorge Javier con gafas de sol que parece al de la mosca sese", "Este Jorge Javier es la bomba! Con esa maravilla de gafas de sol presentando #SVGala4" o "que hace Jorge Javier con gafas dobles, si se quedo mal de la operación que presente Carlos Sobera" son algunos de los comentarios que se puede leer al respecto. Además, son muchos los que se han preguntado el motivo por el que ha hecho acto de presencia luciendo gafas de sol.

Jorge Javier Vázquez se ha sometido a un nuevo retoque estético

Como hemos dicho anteriormente, Jorge Javier Vázquez se ha sometido a blefaroplastia, tal y como él mismo ha confesado en 'Lecturas'. El presentador se sometió a una cirugía estética de la que precisó anestesia general y de la que todavía continúa recuperándose. En esta cirugía se extirpa el exceso de piel en los párpados con el fin de corregir la flacidez y el debilitamiento de los músculos alrededor de los ojos.