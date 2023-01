Jorge Javier Vázquez ha regresado este martes al plató de ‘Sálvame‘ tras un largo periodo alejado del programa. Lo ha hecho con las pilas puestas. Y podríamos decir también que con un carácter bastante combativo también. Y es que, nada más comenzar el espacio, ha dado un buen repaso a sus compañeros. Desde Kiko Hernández a Adela González. «Os veo un poco mustios», les ha espetado, como si el panorama que ha encontrado a su vuelta no le convenciera del todo.

El primero en recibir críticas fue Kiko Hernández. «Kiko, ¿qué ha pasado? Me marcho unos días y te has convertido en el Avilés de ‘Sálvame’», le ha dicho, haciendo alusión a las informaciones que ha dado su compañero, que destapó que Gustavo, el hombre de confianza de María Teresa Campos era un «topo» y un «traidor». «Has perdido toda tu credibilidad. Lo único que puedes hacer para que tu imagen no se deteriore es sacar todas tus pruebas. ¿Lo puedes hacer?», le preguntaba el presentador. El aludido le ha respondido: «¿Lo dudas?», a lo que le replicaba el conductor: «Lo dudo». La tensión iba en aumento y Kiko le lanzaba: «Pues, me conoces muy poco. La tarde va a ser caliente. Va a pillar hasta el apuntador».

Poco después le lanzaba otro dardo a Adela González. Al comentar la noticia de la reconciliación de Tamara Falcó e Iñigo Onieva, su compañera le recordaba: «Yo voy a decir una cosa: tú dijiste que iba a volver». Este le respondía de manera contundente: «Te lo dije porque yo tengo calle y tú no».

“Aquí estoy, en mi puesto de trabajo, no hay más. Me he ido de vacaciones, he vuelto», ha aclarado Jorge Javier en su regreso a ‘Sálvame’

En su retorno lanzaba también un mensaje a quienes hayan pensado durante su ausencia que ha pensado -o piensa- abandonar el programa. «David, quiero repetir que antes de irme, dije que me iba de vacaciones; se me acaban las vacaciones y aquí sigo, en mi puesto de trabajo», dijo, dirigiéndose a David Valldeperas. “Cada vez que te vas de vacaciones te despiden”, bromeaba Rafa Mora y el presentador recordaba que él mismo lo explicó: “Aquí estoy, en mi puesto de trabajo, no hay más. Me he ido de vacaciones, he vuelto y como diría Mariano Rajoy: ‘fin de la cita’… Han quedado muy retrataditos ellos», concluía.