Jorge Javier Vázquez aclara su futuro en Mediaset

La salida de Paolo Vasile fue el primero de los posteriores cambios que han llegado a Mediaset. De hecho, durante las últimas horas, el grupo al que pertenece Telecinco dejó de cotizar en el IBEX 35 tras hacerse efectiva su integración en Media For Europe, compañía controlada por el entorno familiar de Silvio Berlusconi. Esto se traduce en que Mediaset no desaparece, pero sí cambia por completo su estructura empresarial, lo que puede hacer que haya nuevos movimientos en la cadena. Jorge Javier Vázquez se ha sentado en el comedor de RTVE, en Torrespaña, para tomarse un café con Carlos del Amor en "La Matemática del Espejo", el nuevo programa de entrevistas en profundidad de La 2. Allí ha hecho frente a una de las preguntas que más han pasado por la cabeza de lo telespectadores durante los últimos meses: su continuidad en Mediaset.

"Si ven La 2 y son inteligentes, ven también 'Sálvame' porque yo sostengo que solo la gente inteligente ve los programas que yo hago, los que no lo son no están capacitados para verlos, se ponen nerviosos". Con estas palabras arrancaba Jorge Javier Vázquez su charla con Carlos del Amor. Tirando de humor e ironizando sobre su presencia en la cadena pública antes de meterse de pleno en su entrevista, con uno de los temas más candentes en la actualidad, su puesto de trabajo dentro de Mediaset.

Jorge Javier Vázquez confirma que todavía le quedan dos años de contrato en Mediaset

"¿Vas a seguir en Mediaset?", pregunta sin rodeos Carlos del Amor después de hablar largo y tendido sobre otros aspectos de la vida de Jorge Javier Vázquez. El popular presentador de las tardes de Telecinco se mostró muy claro al respecto: "Chico, yo tengo contrato. Me quedan dos años". "Supongo que sí que seguiré, pero lo que decidan, bien estará. Yo trabajo en televisión, la televisión no es mía. Soy consciente de que llega un equipo directivo nuevo y entiendo que querrán hacer con los que trabajamos en televisión o con los muñecos que salimos en ella lo que quieran. Que quieren contar conmigo, perfecto; que piensan que pertenezco a otra época y que es mejor que ya no esté, pues ya está", explicaba. Y también lanzaba una pregunta al aire: "También puede ser que yo me levante un día y me pregunte si quiero continuar, ¿no?".

Jorge Javier Vázquez ha hablado sobre su trabajo en televisión, asegurando que incluso llegó ser "adicto al trabajo". "Ha sido muy impactante que me haya diagnosticado como adicto porque, gracias a eso, he podido entender cosas que antes no entendía sobre mi forma de comportarme. Y podía haberme ahorrado muchos quebraderos de cabeza y muchos complejos de culpa. Esto no es una justificación de nada. Cuando te reconoces como adicto, sabes que tienes una enfermedad y que tienes, sí o sí, que luchar contra ella", explicaba.

El popular presentador se ha mostrado muy sincero a la hora de hablar de su paso por la pequeña pantalla: "Cada vez que acababa una temporada en la televisión decía que este trabajo me va a matar. Siempre se habla de las adiciones a sustancias, pero no se habla de otras. Yo he sido adicto al trabajo y eso se ve bien, pero la adicción es siempre mala. También diré que he tenido momentos absolutamente maravillosos. Y me siento afortunado", ha zanjado respecto a ese tema.