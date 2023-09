Jorge Javier Vázquez ha vuelto a la televisión. Ha sido a las 21:49 horas de la noche cuando el que fuera presentador de ‘Sálvame’ se ha puesto al frente de ‘Cuentos Chinos’, nuevo programa de Telecinco que competirá, a partir de ahora, con ‘El Hormiguero’ por el prime time. Es por ello que todas las miradas se han posado sobre el plató de Telecinco en cuestión, ya que habían pasado más de tres meses desde que el de Badalona no ejercía como maestro de ceremonias.

Tras varias semanas en un segundo plano a nivel mediático, Jorge Javier Vázquez ha tomado la palabra y ha hablado largo y tendido sobre los motivos que le llevaron a alejarse de la televisión. Antes que nada, el periodista ha hecho referencia a su ideología al decir que es un “plató rojo”: “Pensé que no lo contaba (…) Por primera vez voy a hacer caso de lo que me decía mi padre de no meterme en política, y no lo voy a hacer”, ha comenzado pronunciando.

No ha sido hasta unos minutos más tarde cuando, como primera colaboradora, Susi Caramelo ha querido preguntar al comunicador sobre su retiro temporal: “El 18 de mayo acabo en el hospital por una subida de tensión y me di cuenta de que no podía seguir tirando de mí, así que tomé la acertadísima decisión de alejarme temporalmente”, ha indicado, dejando entrever que, aunque fue algo que le costó, el hecho de abandonar los medios de comunicación de manera indefinida fue algo que en ese momento necesitaba: “Fue una decisión especialmente dolorosa para mí, he pasado por muchos estados de ánimo durante la baja médica y fui capaz de atar cabos y saber exactamente qué ocurrió y quiénes participaron para que eso sucediera. Lo sé perfectamente”.

De esta manera, Jorge Javier ha lanzado un inesperado zasca que no pasaba inadvertido para la audiencia: “No olvido, pero tengo que decir que vuelvo sin ningún tipo de ánimo revanchista. Vuelvo por el apoyo que me ha brindado Alessandro Salem y vengo con la misión de hacer lo que sé hacer, que es entretener. Mi único mensaje es que yo vengo a trabajar, y lo único que pido a los que no trabajan es que no enreden”, ha zanjado con total rotundidad.

