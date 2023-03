Jorge Javier le para los pies a Raquel Mosquera: "No deis por culo"

La primera gala de 'Supervivientes' no ha estado exenta de polémica por la nueva dinámica del concurso. Prometieron que esta edición iba a traer muchos cambios y así ha sido. Sin ir más lejos, antes de que comenzara de manera "oficial" ya habían nominado a cinco concursantes que iban a estar en otra ubicación de los Cayos Cochinos y que no iban a saltar desde el helicóptero. Raquel Mosquera, Sergio Garrido, Bosco Blach Martínez-Bordiú, Artùr Dainese y Raquel Arias fueron los elegidos que se han saltado una de las ceremonias más importantes de 'Supervivientes': saltar desde las alturas. Algo que ha molestado a la peluquera y así se lo ha hecho saber a la dirección del concurso y a Jorge Javier Vázquez.

"Estamos muy tristes los cinco. Pensábamos que nos íbamos a tirar del helicóptero como todos los supervivientes. Sinceramente, para nuestros familiares y los que ahí allí, que les gustaría vernos tirarnos, nos hemos quedado desilusionados. No nos importa venir a esta isla, pero queremos saltar del helicóptero”, comenzaba quejándose Raquel Mosquera al conectar con el presentador. Sin embargo, Jorge Javier ha querido restarle importancia y además le ha parado los pies a la peluquera: "Raquel", intentaba gritarle mientras que ella seguía con su discurso.

Jorge Javier Vázquez ha mostrado su malestar con Raquel Mosquera

Una vez que Mosquera ya ha terminado con su queja, Jorge Javier le ha dicho: "Yo que soy el más pequeño de tres hermanos, yo deseaba poder crecer y llegar a más de un metro cincuenta, y no ha podido ser, por lo que al igual que yo, te tienes que aguantar. La vida es así. No la he inventado yo", respondía el presentador. «No preguntéis y dejad que la vida fluya, de acuerdo? Vais a entrar en palapa, reencontraros con vuestros compañeros y recordad que ‘Supervivientes’ es magia. No deis más por culo", decía en tono serio Jorge Javier. ¿Será esta la primera reprimenda de Mosquera a lo largo del reality?

Durante la primera gala, Raquel Mosquera se ha convertido en Trending Topic. Promete ser una de las concursantes más polémicas de la edición y lo ha demostrado en la noche de este jueves. Los usuarios de la red social del pajarito han pillado a Raquel Mosquera en un renuncio. Según la viuda de Pedro Carrasco, que ya participó anteriormente en este reality, asegura que en su edición ganó Sofia Suescun y ella quedó en segunda posición. Sin embargo, esto no fue así y Daniel Sampedro "Logan" el que quedó en el segundo lugar. Eso sí, no se puede menospreciar la participación de Raquel Mosquera, ya que sí se subió al podio y quedó en tercera posición.

A pesar de esto, las redes sociales se han hecho eco de este error o de esta mentirijilla de la peluquera y los comentarios en torno a este hecho no han tardado en llegar. "Raquel Mosquera diciendo que quedó segunda en la edición de Sofía Suescun… Si es que tiene la mentira tan interiorizada que no puede decir la verdad nunca", "La @RAEinforma debería aceptar como sinónimo de mentira , el término Raquel Mosquera" o "Raquel Mosquera has mentido con lo Pedro Carrasco, con lo de Rocío Jurado, con lo de Roció Carrasco, y ahora mientes con que fuiste 2ª en #SV2018. MENTIROSA tu fuiste 3ª. Logan 2º. Manipuladora, carroñera, asquerosa. #SVGala1 No te cree nadie ya montajista" han sido algunos de los comentarios que se podía leer en Twitter.