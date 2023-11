Jorge Cadaval ha sido el expulsado de la novena gala de 'MasterChef Celebrity', un final en los fogones que las redes han lamentado. Y es que el cómico ha regalado grandes momentos al talent culinario, prueba de ello, la reacción de muchos de sus compañeros tras conocerse que debía abandonar. El primero en pronunciarse ha sido Álvaro Muñoz Escassi, con quien ha hecho muchas migas tanto en las cocinas como fuera de ellas, pues comparten el humor. "Me da mucha pena que se vaya Jorge. Es un vacío muy grande, es una persona muy importante. Tenía claro que iba a llegar hasta el final y me gustaría haber llegado con él hasta el final", decía el jinete. Unos instantes en el que, quién sabe si por error o no, pero el integrante de Los Morancos dio un dato desconocido: parte de su sueldo en el programa de Televisión Española.

El sueldo del jurado en 'MasterChef'

Cantidades que se ganan por programa, por demostrar tu ingenio en el mundo culinario, por superar o no pruebas y, por supuesto, enfrentarte a las valoraciones del jurado. Y es que Samanta Vallejo-Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez tienen un papel fundamental en 'MasterChef', una labor por la que ganan los tres exactamente lo mismo: 10.000 euros por emisión. Aunque la audiencia les avala y consiguen excelentes cifras, no todo el mundo aprueba estos salarios tan altos, cantidades que, por cierto, se han destapado gracias a una petición en el Portal de Transparencia.

Jorge Cadaval no ha sido obligado por nadie, sino que de motu proprio ha decidido dar detalles del dinero que ha percibido durante las nueve semanas que ha permanecido en el programa. "Hay que ser generoso porque la vida es generosa conmigo", comenzaba diciendo el andaluz antes de marcharse. El humorista no ha ganado ninguna prueba a lo largo del programa, en las cuales se dona 4.000 euros a una asociación que el famoso elija, por lo que tras su expulsión ha tenido tener ese gesto. "No he tenido la suerte de ganar ningún premio más. Hay una asociación que se llama Trinidad, le pido a la organización del programa que quiero donar 5.000 euros de todo lo que a mí me dan a ellos, porque hacen una labor maravillosa", ha asegurado. Un detalle muy aplaudido que deja ver parte de lo que ganaba al convertirse en concursante de este programa.

Televisión Española aumenta el presupuesto de 'MasterChef'

Eso sí, no es el único sueldo que se ha conocido a lo largo de las ocho temporadas que lleva 'MasterChef Celebrity' en televisión. En la versión de rostros conocidos cada uno tiene su caché y en la de anónimos tienen fijado 1.200 euros por programa, dinero que sale directamente del presupuesto que se concede en el ente público. Durante este 2023 se ha subido la partida 100.000 euros por programa, de hecho, para este año se ha fijado un total de 8,3 millones de euros para las 12 galas de esta edición. Esto quiere decir que cada gala cuesta casi 700.000 euros, lo que le convierte en la edición más cara hasta la fecha.

El que llegue hasta la final, además del sueldo semanal que se embolsa, tendrá a su disposición 75.000 euros, que deberá ser donado a la ONG que el vencedor decida. Además, para su disfrute tendrá una formación durante un fin de semana en el Basque Culinary Center, donde podrán ampliar sus conocimientos gastronómicos y, por ende, su destreza en la cocina.