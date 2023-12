Jordi González, nuevo presentador de 'Corazón' en TVE tras el fracaso de 'La Plaza'

La nueva oportunidad de Jordi González en Televisión Española marca un hito en su relación con la cadena, tras una larga trayectoria vinculado a Mediaset España. Él mismo reveló haber acordado con Paolo Vasile un año sabático después de 25 años en el canal, y destacó que todas las promesas hechas fueron cumplidas, lo que denota un respeto mutuo. "Pacté con Paolo Vasile que haría un año sabático porque llevaba 25 y me lo había ganado. Me respetó", confesaba sobre ese parón antes de que se produjeran los cambios empresariales. En ese impás, "vino otra gente con la que yo no tenía ningún compromiso de hacer nada". Aunque no descartaba regresar a Mediaset si se le presentaba un proyecto atractivo, admitió que, por el momento, prefería no comprometerse. Ahora, ha tomado la decisión de continuar su carrera en RTVE, uniéndose a uno de los programas más consolidados de la cadena pública, marcando así un nuevo capítulo en su rica historia televisiva.