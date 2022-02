En diciembre de 2021 Jordi González condujo su último trabajo. El catalán presentó los debates de la primera edición de ‘Secret Story’, sin embargo, desde aquel momento no ha vuelto a la televisión. Esto llamó poderosamente la atención de sus seguidores, pues estaba desaparecido de la pequeña pantalla, por lo que Jordi ha salido al paso para aclarar lo sucedido. Su presente profesional está en blanco, pero no por decisión de altas esferas, sino por motu proprio: «La respuesta a esa pregunta que me llega de tantas partes no puede ser más sencilla: me he tomado el año sabático que hace tanto tiempo deseaba. Quien pueda hacerlo que no lo dude. Va muy bien«.

Dos meses después de su último programa, Jordi González desvela que ha dejado de lado sus compromisos profesionales para centrarse únicamente en él mismo. Esto le permite viajar, tomar distancia, conocerse a sí mismo y tomar el control de su vida, aunque no todo el mundo se lo puede permitir. Si bien Jordi a buen seguro tendrá ahorros que le permitan hacerlo, también cuenta con la absoluta tranquilidad de que tiene un contrato larga de duración con Mediaset, al que sigue ligado, aunque no tenga trabajo actualmente.

Su sustituta en los debates del reality es Toñi Moreno, eso sí, el programa en sí no está alcanzando los datos esperados. Los anónimos no han enganchado a la audiencia, una guerra que en esta ocasión Jordi González vive desde la barrera, ya que está viviendo un retiro voluntario. A pesar de que su relación contractual con Telecinco más de una vez ha copado titulares, él ha desvelado que está feliz trabajando para la cadena de televisión. «La verdad es que estoy muy bien, soy muy afortunado, y que por más que haya quien se empeñe en perturbar la relación, mi vinculación a Telecinco es estupenda y va para largo«, comentó en 2020.

A punto de cumplir 60 años, Jordi González dice «no» de este modo a ‘Supervivientes’, aventura selvática que llegará a la televisión en el mes de abril si se cumplen los plazos marcados. No es el primero que titubea a la hora de aceptar la oferta y es que cabe recordar que, según pudo saber SEMANA, Lara Álvarez se había reunido con las altas esferas de ‘Supervivientes’ para comunicarles su descontento. Jordi lleva algún tiempo seleccionando al máximo sus proyectos y ahora parece tener claro que lo que desea es ocuparse de sí mismo.

La pandemia le hizo daño, en especial, a su salud mental. Lejos de querer esconderlo, el presentador de televisión explicó frente a los espectadores el momento personal que estaba viviendo, además de su intención de retirarse próximamente. Adora su trabajo y está agradecido por las oportunidades laborales que llaman a su puerta, no obstante, a día de hoy no es posible jubilarse. «Había estado desanimado, pero nunca deprimido, y cuando llevábamos dos semanas de confinamiento, empecé a deprimirme. Tengo dinero ahí como mucha gente y lo que yo había guardado durante tanto tiempo se redujo, perdí la mitad de todos mis ahorros en una semana porque las bolsas se hundieron«, comentó. Su economía se mermó con el estado de alarma y eso no ayudó a mejorar su ánimo.

Jordi González ha ganado mucho dinero debido a su trabajo en televisión, pero su verdadero sueño es jubilarse de manera anticipada. Quién sabe si cuando termine su año soñado, Jordi González vendrá con las pilas recargadas para volver a estar delante de las cámaras o, por el contrario, tendrá más claro que nunca que dice adiós a la tele. «Me quiero retirar desde hace diez años. Lo he dicho muchas veces y es cierto. Estoy en una empresa que me valora mucho. Me siguen dando trabajo y no me quejo, pero también me gustaría no tener que trabajar«, comentó en TV3.

La opinión de los espectadores

Así las cosas, Jordi González es querido, pero hay más de un espectador que critica que el catalán no pareciera estar a gusto en sus últimos trabajos. Hay quien señala su desgana o que no sepa nombres de los concursantes de los programas, un detalle que no ha pasado desapercibido en el universo 2.0.

