Jordi González deja de tener contrato con Mediaset

Después de más de dos décadas vinculada a Mediaset España, Jordi González ya no tiene contrato con la cadena de Fuencarral. La salida de uno de sus presentadores más emblemáticos tuvo lugar cuando Paolo Vasile era Consejero Delegado.

La información la ha adelantado TVienes donde indican que hace más de un año que el catalán, de 61 años, ya no tiene contrato con Mediaset. Una salida que coincidió con el año sabático que se cogió en 2022. "La respuesta a esa pregunta que me llega de tantas partes no puede ser más sencilla: me he tomado el año sabático que hace tanto tiempo deseaba. Quien pueda hacerlo que no lo dude. Va muy bien”, señalaba a través de las redes. Desde el año 2003 había estado vinculado a Telecinco y al frente de programas líder de la cadena, entre ellos, 'Gran Hermano', 'Supervivientes: Conexión Honduras' y 'La Noria'. Su último trabajo en la pequeña pantalla fue como presentador de 'Secret Story: La noche de los secretos', un reality emitido en 2021.

La dilatada trayectoria de Jordi González

Con más de tres décadas de trayectoria en televisión, Jordi González comenzó su andadura con 27 años en 'La Palmera' de TVE Cataluña. La mayor parte de su carrera profesional la ha desarrollado en Telecinco, cadena a la que llegó por primera vez en el año 1997 para sustituir a Javier Sardá en 'Moros y cristianos'. Hasta el año 2003 desarrolló distintos trabajos en TVE, Antena 3 y TV3. Finalmente regresó a Telecinco en 2003, cadena de la que no se había movido hasta la fecha. Su trabajo ha sido reconocido con un Premio Ondas, una distinción que recibió en 1995. También tiene el Micrófono de Oro 2008 y un Premio Protagonistas al presentador de televisión en 2011.

Este último año se ha sentado en distintos platós de televisión como entrevistado donde ha hecho balance del momento que atravesaba. "Yo en la televisión me lo paso bien, estoy feliz. Ahí me ha pasado lo mejor de la vida, he conocido a gente cojonuda. Ahora estoy de año sabático y me gusta más no trabajar que trabajar. Tengo muchos años", afirmaba en 'Col.lapse' de TV3. Asimismo dejaba caer que le gustaría volver a la autonómica catalana en algún momento. Tendremos que esperar para saber si es en TV3 donde Jordi González escribe un nuevo capítulo de su trayectoria.