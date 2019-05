2 Ha explicado de qué trata esta rara enfermedad

El periodista ha explicado de qué se trata esta enfermedad: «Me di cuenta que cuando me entraba la risa con según qué amigos, me entraba una flojera de cuerpo, pero de caerme, de no poder sostenerme recto.Es algo que le hacía mucha gracia a la gente, en plan, ‘mira, se cae de la risa’. Es como simpático, gracioso, pero realmente pierdo la musculatura y me caigo. La última vez que me pasó estábamos grabando con Iniesta en Japón, me entró un ataque de risa que me caí de espaldas y me pegué un cebollazo contra el suelo en la cabeza».