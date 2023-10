Joaquín Torres en más de una ocasión ha advertido no tener filtros. El arquitecto de los famosos se ha sentado en 'Espejo Público', donde han tratado un tema polémico y desconocido a partes iguales: la santería. Una forma de culto en religiones afroamericanas y que puede ser utilizada tanto para el bien o para el mal, según la intención de aquel que practique el ritual. Lo que nadie imaginaba es la confesión del marido de Raúl Prieto en pleno directo, una revelación que ha dejado sin palabras a los presentes. Incluida Susanna Griso, quien se cubría la boca en señal de sorpresa al escuchar a Joaquín Torres hablando de Cristina Tárrega, colaboradora de televisión a la que ha acusado de hacerle magia negra.

Joaquín Torres sobre Cristina Tárrega: "Está loquísima"

"A mí me han hecho magia negra, una persona muy conocida de televisión. Una loca, loquísima...el santero que lo hizo me lo dijo. Me avisó para que me protegiera. Me dijo que me habían metido en una nevera", ha asegurado en Antena 3. En ese instante le ha preguntado la presentadora si "le habían congelado", un ritual que se utiliza para detener a una persona que te está perjudicando ya sea en el plano material o amoroso. Solo unos segundos después Joaquín Torres ponía nombre y apellidos a la persona que había hecho santería contra él, lo que dejaba fuera de juego a todos. "Sugestión ninguna. Cristina Tárrega que está como una tarada perdida, cuando dejamos de ser amigos pues empezó por ahí. El santero que trataba con Cristina hizo un rito...hablaba de un congelador en el que me habían metido y que yo tenía que encender una vela", añadía.

A Joquín Torres le avisó un santero de que presuntamente Cristina Tárrega le estaba haciendo magia negra

Varios le preguntaban si en esa época él notó que le sucedieran más cosas negativas de lo habitual. Sin embargo, él lejos de dramatizar hacía todo lo contrario. Joaquín Torres aclaraba que "en la vida te pasan cosas" y que en ningún momento pensó que fuera "por la magia negra". Impactados con su relato, han preguntado al arquitecto y empresario si tenía pruebas de lo que estaba afirmando en televisión. "Me avisó el santero que lo hizo. Me parece que tiene que estar muy loco...Me había hecho de todo. Cuando entras en este tipo de paranoia no sabes dónde está el final. Mal Cristina y el santero también por hacer cosas negativa para que alguien lo pase mal. El santero me lo dice por una amiga común. Me avisó que me tenía que hacer una limpia, pero no me cobraba", ha contado Joaquín Torres sobre Cristina Tárrega.

La comunicadora y Joaquín Torres eran grandes amigos, una amistad que se fue al garete hace años y cuyo fin fue una incógnita para muchos. Hasta ahora. Joaquín Torres no guarda buen recuerdo para nada de ella, pero ¿qué tendrá que decirle? "La veo perfectamente capaz. Ella es una asidua. Éramos muy amigos hasta que dejamos de serlo porque es una hija de su madre. No somos amigos hasta que me hace estas cosas. Yo la defendí muchísimo porque pensaba que tenía buen fondo, pero luego vi que era una interesada y vulgar...Es mala como la quina", finalizaba Joaquín Torres.

El problema que tuvieron Joaquín Torres y la colaboradora en el año 2015

Esa fecha salió a la luz un problema judicial que implicaba a Joaquín Torres. Se publicaron noticias acerca de una supuesta estafa piramidal en la que varios famosos denunciaron al arquitecto, entre otros, Cristina Tárrega, Carlos Sáinz o Fernando Hierro. Se dijo que los hermanos de Joaquín le habían utilizado como gancho para conseguir inversores de un proyecto de construcción que no vio la luz y en el que se invirtió una importante cantidad de dinero. Siete años después, en el 2022 el caso ha llegado a juicio. La presunta estafa, conocida como 'energía Kurata', vuelve ahora de nuevo al presente.