Joaquín Torres azota 'Espejo público' tras abandonar su silla en directo

Joaquín Torres desde hace semanas deja muchísimos titulares en 'Espejo Público'. El arquitecto, quien no tiene pelos en la lengua', ha dado su opinión en todas sus intervenciones televisivas. Lo que no imaginaba era que su aventura iba a acabar tan pronto. Y es que este jueves, semanas después de estrenarse como colaborador, ha dejado con la palabra en la boca a Susanna Griso. Todo comenzaba tras descubrir que se había hecho una investigación sobre los supuestos seguidores falsos de los colaboradores, un análisis que el empresario lideraba junto a Carmen Lomana. Enfadado con que se haya puesto en entredicho su éxito en redes sociales, el también marido de Raúl Prieto ha estallado en pleno directo. Tal ha sido su enfado que ha decidido abandonar para siempre su puesto en la pequeña pantalla.

Joaquín Torres, arquitecto de los famosos, más enfadado que nunca en un plató de televisión

"El tema está en que jugar con un perfil profesional como el mío, yo me dedico a la arquitectura. Se os llena la boca a todos los comentaristas de que la política se ha llenado de profesionales de política, pero la televisión se ha llenado de profesionales de personajes que se dedican a venir a la televisión y no tienen ni oficio ni beneficio, más que venir a hablar de los demás. De repente, viene un profesional ajeno a todo esto y se le vapulea hasta el punto que hasta claro que me perjudica que se me compare con Carmen Lomana, con Carmen -Gloria- Camila o como se llame esta niña. Cuando yo vengo aquí tengo los mismos derechos de criticar a cualquiera, pero cuando yo salgo de aquí soy arquitecto", ha dicho muy molesto. La tensión crecía por momento, tal y como demostraba la actitud de Joaquín y el resto de presentes en plató.

Indignado con que se diera a entender que podría haber comprado followers en su cuenta de Instagram, Joaquín Torres repetía que esperaba que se le diera su lugar. Estaba desilusionado hasta tal punto que no quería volver al programa de Antena 3 donde tanto ruido ha hecho los últimos días. "Se coge mi perfil profesional, no mi personal y se compara con unas personas que tiene todo el respeto de mi vida. Y que lo achante a la edad, pero ¿esto qué es? Tengo publicaciones de un millón de 'likes', ninguno de ellos lo tiene. Más de 10.000 comentarios a cada vídeo que hago. Desde luego yo no tengo perfiles falsos, desde luego jugar conmigo así...Esto es abusivo, de tal manera que soy yo el que tengo que tomar medidas. Estaba advertido, esto es hacer espectáculo de los colaboradores y asumo que con él, Rubén, no lo vais a hacer. Así que conmigo tampoco", añadía.

Las disculpas de Susanna Griso a Joaquín Torres

Era segundos después cuando Susanna Griso reaccionaba e invitaba a Joaquín a irse de 'Espejo Público'. Un guanto que él ha recogido al instante y tras el que la presentadora catalana le ha pedido disculpas. "Bueno Joaquín, si te sientes más cómodo y te quieres ir", decía ella a lo que el arquitecto de los famosos respondía: "Claro que me quiero ir". Susanna Griso ha querido dejarle claro que le deja la puerta abierta si algún día quiere regresar, una opción que a tenor de la reflexión compartida horas después descarta por completo. "Me duele que me digas esto, pero si te quieres ir... Entiendo lo que dices y te pido disculpas en nombre del programa, te lo digo de verdad", respondía Sussana.

Pero ¿qué ha dicho Joaquín Torres tras su repentina salida? Si bien poco antes de irse le decía a Susanna que aceptaba sus disculpas, se iba sin mirar atrás. Era solo unas horas después cuando posteaba un escrito que no ha pasado desapercibido para nadie. "Me voy de 'Espejo Público' por dar información falsa sobre mi perfil de Instagram. Me voy, por no confiar ya en su dirección y no confiar en la veracidad de lo que se dice y se hace", finalizaba.