Joaquín Prat es uno de los presentadores de televisión más conocidos. Su presencia en 'El programa de Ana Rosa' y 'Ya es mediodía' le ha permitido ser reconocido. Su seriedad a la hora de hablar de ciertos temas y su opinión es la mayoría de las veces apoyada por sus compañeros de plató. Sin embargo, no todo son temas serios. Joaquín también aprovecha ciertos momentos para disfrutar de ratos distendidos.

Eso es lo que pasaba este jueves cuando revelaba que practica el ayuno intermitente. Justo estaba hablando de la hora a la que llegaban los colaboradores del programa. Además, quiso saber si desayunaban o no antes de entrar en el plató de televisión. Ha sido en ese momento cuando el presentador ha dejado claro que él practica el ayuno intermitente y que está muchas horas sin comer nada.

El presentador revela que practica el ayuno intermitente

Esto significa que no desayuna antes de entrar en el programa y que está muchas horas sin comer nada. Parece que se ha acostumbrado a esto, pero con tanta tensión del directo, parece imposible que aguante tanto tiempo sin comer. Él podría haber consultado con un especialista para darle las mejores herramientas para que la salud no se resienta. Joaquín Prat ha explicado que él solo hace dos comidas al día.

"Desde la cena y luego como aquí", ha revelado. Y ha dejado claro que no lo hace por adelgazar, sino por sentirse bien: "Me mantiene la mente despierta, aunque no lo parezca", ha continuado explicando. Parece que su cuerpo ya se ha acostumbrado a ello y ahora ya ha aprendido a llevarlo bien. De hecho, se siente mucho mejor cuando lo hace.

Ana Rosa Quintana contesta divertida a esta confesión

Ana Rosa Quintana se ha quedado de lo más impactada con la confesión de su compañero de trabajo. Tanto es así que no ha dudado en mostrarse de lo más sorprendida cuando Joaquín ha confesado que practica el ayuno intermitente. Patricia Pardo, en cambio, ha mirado con orgullo a su compañero y le ha hecho saber que ella también está a favor de esta práctica: "Yo soy muy partidaria del ayuno intermitente". Ana Rosa ha visto el momento perfecto para lanzar un dardo divertido que hace indicar que ella prefiere disfrutar de un buen desayuno: "Pues yo del bocadillo de panceta". Sus compañeros no han podido evitar las risas.