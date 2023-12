La reacción de Joaquín Prat al 'desnudo' de Alessandro Lequio

Alessandro Lequio protagonizó un homenaje a ‘Crónicas Marcianas’ por todo lo alto. El colaborador se dejaba ver el pasado martes, 12 de diciembre, en el plató de ‘TardeAR’ para promocionar el nuevo programa de Telecinco. Un momento en el que no tuvo reparo en quitarse la camiseta y protagonizar el ‘striptease’ más inesperado de la tarde, al que ahora ha reaccionado Joaquín Prat.

Joaquín Prat 'reprocha' a su colaborador su actitud en 'TardeAR'

Unas horas después del que se ha convertido en el momentazo de la semana, Joaquín Prat ha tomado la palabra en ‘Vamos a ver’ para hacer referencia a la atrevida actitud de su colaborador: “Solo se quita la camiseta cuando va al programa de la tarde y no a este, su programa”, ha bromeado, para después lanzar un dardo claro a Alessandro: “Debe ser que él se viene arriba y se siente en un entorno de seguridad porque te cae mejor Ana Rosa de lo que te caigo yo”.

Por su parte, el conde Lequio ha respondido de manera clara: “Don Joaquín, no es verdad, me había poseído el espíritu de ‘Crónicas Marcianas’”, ha revelado entre risas. El presentador ha puesto el broche de oro a su intervención al asegurar que su compañero “está en muy buena forma física para tener 63 años”.

El 'ataque' de Ana Rosa que provocaba el 'striptease' de Alessandro Lequio

El paso al frente de Alessandro tenía lugar cuando Ana Rosa Quintana se sinceraba como nunca antes en el programa de las tardes de Telecinco: “Cuando le contraté para las mañanas no le soportaba, llegó como un auténtico miura. En aquellas noches marcianas repartía estopa para todo el mundo, llegó al matinal y me costó muchísimo contener a esa fiera que llevaba dentro”, comentaba la maestra de ceremonias, haciendo referencia a la actitud del tertuliano cuando le fichó.

Después, tanto ellos como el resto de colaboradores de ‘TardeAR’ pudieron viajar al pasado al ver unas imágenes de antaño de ‘Crónicas Marcianas. Unas instantáneas en las que a Ana Rosa le llamó la atención lo “guapo que estaba” Lequio, aunque considera que “sigue muy bien”. Sus palabras provocaron la reacción inmediata del protagonista de los vídeos, que dejaba su asiento para poco a poco quitarse el jersey y más tarde la camiseta mientras bailaba al ritmo de la música.

Como no podía ser de otra manera, el ‘striptease’ de Alessandro hizo que sus compañeros no pudieran parar de reírse durante varios minutos a diferencia de su esposa, que le mandaba un mensaje que él leía a viva voz: “Estoy mirando un comentario que me ha hecho mi mujer: ‘No hacía falta’, me dice. María, sí que hacía falta”, ha contestado, haciendo gala de su característico humor.

Ana Rosa premiaba la disposición del colaborador con unas bonitas palabras: “Necesitamos algo como esto en la tele, algo disruptivo… Donde se diga lo que le dé la gana. Que ya está bien que nos digan lo que tenemos que decir, cómo lo tenemos que decir. Ya está bien de prohibir y de los odiadores”, sentenciaba con contundencia.