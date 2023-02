Joaquín Prat manda un mensaje a Jorge Pérez tras saber que no regresa a 'Ya es mediodía'

Dos meses después de que abandonara la televisión tras su affaire con Alba Carrillo que casi le cuesta su matrimonio, Jorge Pérez ya está listo para regresar a la pequeña pantalla. Eso sí, para sorpresa de todos, su primera aparición no será en ninguno de los programas en los que colaboraba: 'Fiesta' o 'Ya es mediodía'. El modelo lo hace de la mano de Paz Padilla en su primera entrega en 'Déjate Querer', que se emite este sábado en prime time en Telecinco, donde concederá su entrevista más sincera y hablará de todo. Sin embargo, sus compañeros de profesión le echan de menos y han querido pronunciarse sobre el hecho de que Jorge se haya sentado en el plató de la humorista y no en el que ha sido de él durante varias temporadas. Así mismo lo ha hecho saber Joaquín Prat, que está al frente de 'Ya es mediodía' de lunes a viernes.

Joaquín Prat, que ha conectado en directo con Paz Padilla para hablar de su nuevo programa y de su primer invitado, no ha podido evitar mandarle un mensaje a Jorge Pérez. El presentador ha querido lanzar un mensaje a su compañero al decir que “le echamos de menos”. No es la primera vez que Joaquín habla con este cariño del modelo, que hace unos días desfilaba en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. A pesar del carió que le tiene y de la buena relación que siempre han demostrado, de momento, Jorge Pérez no quiere volver a los programas en los que colabora.

Joaquín Prat confiesa que echa de menos a su amigo y compañero

A pesar de que en un primer momento Alba Carrillo también tomó la decisión de abandonar la televisión, después de las navidades y tras unas semanas de descanso, no dudó en regresar a su puesto de trabajo. De hecho, desde el 'Fresh' aseguraba que no lo le importaba coincidir con Jorge Pérez en el plató y, de hecho, lo animaba a hacerlo. Sin embargo, a pesar de los intentos de sus compañeros, el guardia civil prefiere seguir centrado en su mujer, Alicia Peña, y su familia antes que volver a dar un paso en falso y que todo el trabajo de estos meses quede en el olvido.

Joaquín Prat no es el único que se ha pronunciado a la entrevista de Jorge Pérez en 'Déjate Querer'. Quien fuera también su "jefa", Emma García hizo lo propio al conocer su intervención en el programa. "Yo voy a decir la verdad, me hubiese encantado tenerle aquí. Es más, yo esperaba que fuese aquí, es que soy una ingenua. ¡Qué pena que no tengamos nosotros esa entrevista!", aseguraba. La guipuzcoana ha explicado que comprende el motivo que le ha llevado al ex Guardia Civil a aceptar esta última entrevista. "Entiendo las condiciones que son, entiendo que estrene con Paz Padilla por una situación económica que él necesita en este momento. Lo entiendo perfectamente". Además, Emma García se ha mostrado impaciente por escuchar su versión de los hechos: "Vamos a ver hasta dónde llega Jorge Pérez y hasta dónde habla del tema. Estoy con ganas de ver esa entrevista y de saber cómo está, cómo se encuentra. Realmente tengo ganas de verle". "Él sabe que aquí tiene las puertas abiertas de este programa. Se lo hemos dicho tanto detrás como delante de las cámaras. Sabe que la invitación está ahí", decía al respecto.

Tan solo quedan unas horas para conocer la versión de Jorge Pérez y hasta donde llega sobre su noche loca con Alba Carrillo. ¿Hablará sobre ello o preferirá obviar ese hecho de su vida?