El pasado siempre vuelve y si no que se lo pregunten a Jesús Vázquez, que regresa esta noche al prime time de Telecinco con Allá Tú. Un millonario concurso en el que 22 participantes tendrán la oportunidad de volver a casa con más de tres ceros en la cuenta (si tienen suerte, claro). De acuerdo con la productora, cada participante podrá optar a un premio entre los 0,10 y los 250.000 euros. Una cifra sorprendente que, según los responsables del programa, van a provocar “un carnaval de emociones” en cada episodio. SEMANA se ha trasladado hasta Barcelona, lugar en el que se graba el programa, para charlar con Jesús y contarnos cómo está viviendo los nervios ante su inminente regreso.

Dices que este ha sido el programa que más querías rescatar.

Este programa es el que más me ha divertido. Se ha hecho programas más grandes, formatos más espectaculares, de más presupuesto, pero en el que más me divierto es en este. Y al final, después de tantos años trabajando, lo que quiero es divertirme.

¿Cómo ha cambiado Jesús Vázquez?

Pues no mucho, pero sí que es verdad que me cuesta un poco más ponerme los tacones (se ríe). Tampoco quiero ponerme demasiado loco al principio y estoy tirando más por vivir las emociones del concursante, la tensión con el banquero y todo eso, que es muy bonito.

"Hablo con Jorge Javier, pero son conversaciones privadas"

¿Y este domingo por la noche? ¿Verás el programa?

Veré una serie en una plataforma, porque a mí no me gustan nada los estrenos. No los veo jamás. El día del estreno no me localiza nadie.

¿Y el lunes? ¿Te preocupa la audiencia?

Por mucho que lucho y me digo a mí mismo que no, siempre me preocupo. Al final es importante la audiencia y lo paso muy mal por eso. Menos que antes, de verdad. Pero es verdad que los que estamos delante dando la cara en la primera línea de combate somos a los que le ponen el número encima.

Parece que hay una oleada de nostalgia hacia los formatos de antaño.

Yo creo que la tele está cambiando. Son como modas y es verdad que todas las cadenas se han lanzado a buscar formatos clásicos que gustaron mucho. Se ha puesto de moda y lo están haciendo y a mí me beneficia. Tengo muchos grandes programas que podrían volver.

¿Por qué piensas que el programa no funcionó durante su última etapa en cuatro?

Eso sí, te lo voy a contestar porque eso lo viví en primera persona. Cuando llegamos a Madrid (el programa se grababa originalmente en Barcelona) tenía un buen equipo, pero no entendieron la esencia del programa. No funcionó porque desde el principio no teníamos los mimbres para que funcionara. No era Gestmusic, era otra productora que lo hicieron con todo el cariño, con todas sus ganas, pero que no entendieron lo que te digo.

¿Cómo estás viviendo los cambios de la cadena, en especial la cancelación de Sálvame y todo?

¿Sabes qué pasa? Que en esta etapa de mi vida lo vivo todo con mucha discreción y es un problema muy complejo y creo que no debemos ninguno de los que trabajamos en la empresa meter más cizaña ni añadir comentarios que no van a ayudar. Además de eso, es que yo desde Navidad, que se produjo el cambio grande con la ida con la salida de Paolo Vasile, no he vuelto a los pasillos. Yo he estado muy tranquilito en mi casa, asistiendo a todo como espectador. Hablo con Jorge, pero son conversaciones privadas y mantengo con él una relación buena. Y nos escribimos y nos hablamos.

"He tenido todas las crisis, pero creo que ya no voy a tener más"

¿Cómo está él anímicamente?

No te lo voy a contar, es que no voy a hablar nada, de verdad.

¿Has vivido tú algún momento parecido?

Todos tenemos momentos complicados en nuestras carreras, todos tenemos momentos de que no encuentras el formato que te encaja. Yo he tenido momentos muy complicados en mi carrera, muy malos, muy malos de los que salí.

¿Te da miedo esa comparación de la etapa anterior y la etapa de ahora?

Hay un muy buen casting. Hemos trabajado mucho para recuperar la esencia del programa y lo tenemos. El plató es más bonito, es más de noche, pero la esencia del programa es exactamente la misma, porque yo soy el mismo.

¿Te verías haciendo la versión diaria con lo que supone en cuanto a grabación?

Sí. Me gustaría hacer la tira diaria. Este programa dura dos horas y a mí me gusta mucho.

Has hablado al principio que te sientes mayor ¿Cómo llevas el cumplir años?

Lo llevo bastante bien. Me ha costado un mucho. He tenido todas las crisis, pero creo que ya no voy a tener más. Tengo la de los 40, la de los 50…

¿Personales o profesionales?

Personales. Mira que adoro mi profesión, pero yo creo que lo más importante de la vida, empieza cuando acaba el trabajo.

¿Cómo está siendo tu relación con la nueva directiva de Mediaset?

Es que como no es el primer programa que hago, no he tenido todavía mucho contacto. He conocido al nuevo CEO, me ha parecido un hombre educadísimo, amable, simpático. Todavía no me he sentado a hablar de trabajo puro y duro con él. Hemos tenido una reunión cordial, una cena más de cordial que de trabajo, con lo cual solo puedo decir cosas agradables de un hombre que es educadísimo, sonriente, que te escucha cuando hablas.

¿Y te gustaría compaginar el ‘Allá tú’ con otros programas si te lo ofreciesen o te quieres sentar?

De momento vamos a hacer allá tú y cuando esto esté muy rodado ya veremos.