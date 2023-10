Jesulín habla de sus testículos en 'MasterChef Celebrity': "Tengo mis dos huevos"

Una noche más, Jesulín de Ubrique nos ha regalado un momento para el recuerdo en 'MasterChef Celebrity' al hablar de sus partes íntimas. Todo comenzó cuando Toñi Moreno decidió, en un momento del concurso, tocar sus genitales para comprobar si tras las cornadas que ha recibido en esa zona sigue teniendo "si tiene los dos". Ha sido después de este instante cuando el extorero ha explicado que ha sufrido "tres cornadas en los testículos" que le "rajaron el escroto". Pese a estos aparatosos accidentes, ha explicado, con toda la naturalidad del mundo, que él tiene sus "dos huevos" en perfecto estado: "Tan perfecto y tan normal". ¡No se pierda el vídeo para escuchar al gaditano hablando de la parte más delicada de su anatomía!

No es la primera vez que Jesulín de Ubrique habla públicamente de sus partes nobles. Es algo que ha comentado en un sinfín de ocasiones. "Eso es un rollo patatero", ha explicado al presentador cuando le han preguntado si era verdad que le habían quitado un testículo. "A mí me han sacado dos veces los testículos los toros, pero después te los vuelven a poner. Pero yo tengo los dos huevos".

En el concurso de Televisión Española ha tenido tiempo de hacer un repaso sobre su carrera profesional. "No conozco a ningún torero que no toree por dinero. Hay que tener afición, pero que no se olvide que lo que te estimula es el dinero. No conozco a nadie que se juegue la vida por afición. Muchas veces cuando los toreros no aparecemos en una feria importante, no es porque te ofrezca una buena corrida o cartel, sino porque no hay una buena oferta", ha sentenciado.