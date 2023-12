Jessica Bueno sentencia a su ex, Pablo Marqués, con una dura confesión

Jessica Bueno no deja de protagonizar titulares. Desde su entrada en 'GH VIP' y posterior salida, continúa en el punto de mira como consecuencia de su reencuentro con Luitingo. Después de que este confesara estar enamorado de ella, la madre del hijo mayor de Kiko Rivera regresaba a la casa de Guadalíx de la Sierra para convertirse en jefa de campaña de su compañero. Hasta el próximo miércoles, la sevillana permanecerá dentro del 'reality'. Un tiempo que ella está aprovechando para sincerarse como nunca con el cantante. Tanto es así que no ha dudado en pronunciarse sobre la relación con su ex, Pablo Marqués, con el que rompía tras su paso por el programa. Una confesión ha tomado forma de comparación y, es de esperar, no siente nada bien al empresario.

Nada más entrar, Luitingo iba al grano. Quería conocer detalles de la ruptura de Jessica Bueno con Pablo Marqués. Aunque, inicialmente, la sevillana se mostraba parca, a medida que han ido conversando ha ido soltando prenda. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' confesaba que tenía muchas ganas de entrar a la casa y que le había echado de menos. "Yo salí de aquí y a la mañana siguiente le llamé por teléfono. Le dije que ahora mismo no sentía que yo tuviese ganas de estar con él. Me dijo que lo entendía. Quedamos para hablar en persona y nos despedimos bien. No dije nada por respeto a él, pero subió un comunicado. Y, encima dijo que me había dejado él a mí", le explicaba la modelo a su compañero.

Pero ahí no quedaba la cosa. Cada vez más cómplices, Jessica le reconocía que la decisión que había tomado era la que sentía. Con sus palabras dejaba caer que lo suyo con Pablo Marqués no tiene vuelta de hija. "Hay que hablar cosas, pero aquí soy tu jefa de campaña. Lo laboral y lo personal no se puede mezclar", le ha dicho antes de entrar al confesionario. Es ahí donde la pareja ha protagonizado la conversación más íntima hasta el momento.

La 'bomba' de Jessica Bueno contra Pablo Marqués que no ha pasado desapercibida

Ha sido en la intimidad de la sala privada, cuando Jessica Bueno ha compartido una dura confesión sobre quien fuera su novio. "Sé que es algo imposible. Soy consciente de que nuestras vidas no son compatibles. Vivimos en ciudades diferentes", comenzaba relatando, con un Luitingo cada vez más expectante. Es entonces cuando la ex de Jota Peleteiro, con el que tiene dos hijos, ha lanzado la 'bomba' con la que ha sentenciado su relación con Pablo Marqués. "Yo me he dado cuenta que con Pablo no sentía algo tan fuerte como lo que siento así, aquí. Porque contigo si me da miedo de que me hagas daño. ¿Sabes cuando quieres tanto a alguien que prefieres dejarle libre? Porque sé que yo tengo tres hijos y que no voy a volver a ser madre. Tú tienes todo el derecho del mundo a que te pasen esas cosas... En algún momento tienes que ser padre", se ha sincerado tajante Jessica.

Las revelaciones de la exmiss España no han caído en saco roto, aunque Luitingo no se ha mostrado tan rotundo como ella. "No pasa nada. Yo me conformo solo con eso", le contestaba él. Ahora habrá que esperar a ver la reacción del aludido, muy asiduo a volcar todo lo relativo a su vida y cómo se siente en redes sociales. Por lo que dejado entrever la expareja, su ruptura no ha sido, en cualquier caso, amistosa. Si bien en un primer momento, Jessica negaba los acercamientos con su compañero, su salida del 'reality' de Telecinco ha sido como un efecto dominó.

El cambio de Jessica Bueno para referirse a los motivos de su ruptura con el empresario

"Yo estaba conociendo a una persona, llevábamos cuatro meses juntos... Es una decisión mía por mí misma porque, ya de por sí y la persona lo sabe, yo nunca he estado segura. Hay cosas que todavía tengo que curar. Yo creo que nadie se da cuenta que hace un año que me he divorciado. Y es por ese simple hecho que todavía no estoy preparada para empezar una relación con nadie más", se justificaba en un primer momento la modelo tras su salida de 'GH VIP'. Una postura mucho más prudente que ha dado un giro de 180 grados en las últimas horas.