Jessica Bueno pilla a Carmen Alcayde hablando de ella y estalla como nunca

Jessica Bueno sigue protagonizando titulares dentro de la casa de 'GH VIP'. La modelo está disfrutando al máximo esta experiencia, de la que asegura que está sacando muchas cosas positivas: "Creo que desde que entré me veo más decidida, más fuerte para decir lo que pienso, en confiar más en mi instinto y en que mi opinión también vale", aseguraba hace unos días. Sin embargo, hay momentos en los que le sacan de quicio. Eso es lo que le ha ocurrido a la sevillana hace apenas unas horas. Y es que el hecho de haber pillado a Carmen Alcayde hablando de ella en la habitación ha llevado a Jessica Bueno a explotar como nunca.

En la habitación en la que han unificado a todos los concursantes, se ha liado fuerte. Carmen Alcayde y Laura Bozzo eran las primeras en despertarse y ambas comentaban cómo están las cosas en el concurso. "Lo interesante es que vayan Pilar y Jessica a la sala de expulsión, han cometido errores las dos, los tres", decía Alcayde sobre la expulsión del próximo jueves. Mientras tanto, el resto de concursantes dormían. O eso parecía, porque de repente Jessica Bueno empezó a aplaudir desde su cama.

Jessica Bueno escucha a Carmen Alcayde hablando de ella

"Estoy comentando, ¿pasa algo?", reaccionaba Alcayde al escuchar esto. Jessica Bueno, sin dar crédito, estallaba entre lágrimas: "¿Quién eres tú para juzgar así a alguien? ¿Te parece bonito? No es bonito estar durmiendo y escuchar que están hablando de ti. No es cómodo". Naomí, que se despertó a raíz de esto, no dudó en entrar en la conversación mencionando a Pilar, que ha tenido que pasar por momentos duros dentro de la casa: "Es menos cómodo estar durmiendo y que dos estén tonteando cuando te han dejado". Y tras un cruce de palabras entre las dos, Jessica Bueno seguía de lo más tensa: "Para ti el concurso, no lo quiero. Me importa más lo que me duele. Me importan los sentimientos. No te quiero ni mirar a la cara, déjame en paz. Te he escuchado a ti como siempre, calentando, ¿qué hago si me duele escuchar que hablas de mí?".

La modelo no da crédito a lo que estaba viendo y estalla en lágrimas

Sin embargo, esto no se ha quedado en una guerra entre Jessica Bueno y Carmen Alcayde. Ha ido más allá y ha salpicado a otros concursantes. Luitingo cree que podría haberse ido fuera de la habitación para hablar de esto. "Vete fuera tú a tontear con la otra", contestaba Naomi y este reaccionaba: "Yo hago lo que me da la gana". Y ambos vivían otro momento de tensión. En medio de todo esto, Laura Bozzo cree que hay que tener cuidado entre mujeres y Alcayde no ve bien sus palabras: "Gracias por defenderme, con amigas como tú no quiero enemigos". No hay duda de que Jessica está siendo una de las protagonistas de la edición, ya que no deja de protagonizar polémicas sin ella misma querer. ¿Cómo acabará todo esto?