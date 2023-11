Jessica Bueno, en medio de un complicado triángulo amoroso en 'GH VIP'

Jessica Bueno sigue siendo una de las protagonistas principales de 'GH VIP'. Y es que la modelo se ha visto envuelta, sin querer, en un complicado triángulo amoroso en el concurso tras la entrada de su amigo Luitingo y Pilar Llori. La sevillana primero se reencontraba con Pilar, que le contaba que el cantante había afirmado tener sentimientos por ella, algo que la dejaba completamente descolocada. Y como no podía ser de otra manera, esta historia ha sido la comidilla de la casa.

El cantante recibía el ataque de Laura Bozzo, a la que decidió contarle cómo habían sucedido las cosas mientras ha estado fuera de la casa de Guadalix de la Sierra. Laura Bozzo le dejaba claro que entendía un poco más a Luitingo: "Tienes todo el derecho del mundo de dejar de sentir y la otra persona de que se lo digas en privado", le aseguraba ella. Han sido unas semanas muy duras para él, ya que se ha dado cuenta de que no tenía los mismos sentimientos por Pilar: "Estaba muy agobiado, no dejaba de llamarme, llegó el debate y dije lo que me salió".

Tras esta conversación, Laura Bozzo habla con Pilar, que estallaba, provocando una gran bronca en la casa de 'GH VIP'. "No te voy a permitir de que hables de mi familia, a mí me hablas de Jessi. Me dijo que quería a dos mujeres a la vez", reprochaba Pilar a Luitingo, ante la mirada incrédula de Jessica, que no dudó en preguntar al cantante si esto era verdad.

Luitingo y Jessica Bueno no daban crédito a lo que estaba ocurriendo con Pilar Llori

El resto de concursantes miraban atónitos los gritos. Jessica Bueno, en medio de toda esta pelea, se ha visto envuelta en una guerra de la que no quería ser partícipe. Pilar Llori no dudó en sacar a la luz las conversaciones que tuvo con Luitingo. "Yo no te he acosado a ti de nada, eso es mentira. Luego me hablas a mí de la Jessi. Yo solo quiero que digas la verdad", declara Pilar. Y en ese momento, Luitingo le dice con dureza: "¿Qué quieres que diga? ¿Que ya no tengo sentimientos hacia a ti? Ya está, se acabó...".

Pilar, que ha querido dejar todo muy claro, continuaba diciendo: "Entonces... ¿por qué dices luego que me quieres? ¿Para qué te acuestas conmigo? Él me dijo que quería a dos mujeres a la vez, que si no me había pasado nunca... Y me dijo... Y porque no quiero con la Naomi, sino la Naomi cae también", sigue diciendo Pilar sobre las palabras que supuestamente le ha dicho Luitingo. "Me decía todo el rato, pero ¿y qué hago? Si soy Maluma... Y estáis todas detrás mía... Menos mal que soy feo".

Luitingo no dudaba en defenderse: "En la vida he sido infiel". Pilar a esto le contestaba: "¿Por qué? ¿Por qué te lo dice tu padre?". Esta frase se la tomaba Luitingo como un ataque y le dejaba claro a Pilar que ni se le ocurriera sacar a su familia: "Escúchame, no saques aquí a mi padre. Tú has sacado a tus hermanas... ¿Tú sabes la que yo llevo pasado con mi padre? Demasiado cómo te ha tratado mi padre... Estuvimos juntos sí, ¿y qué pasa?". Pilar le dice que no entiende entonces por qué estuvieron juntos si estaba ya sintiendo por Jessica. Tú te acostaste también conmigo, ¿no? ¿O me acosté yo solo?". En este momento, Jessica Bueno, que escuchaba con atención todos los reproches hace un apunte: "¿Y puede ser que él no tenga claro nada y no sienta nada y que se haya confundido?".

Los ataques no han cesado y ha estallado la guerra en la casa de Guadalix de la Sierra