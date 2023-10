Jessica Bueno aclara qué siente por Luitingo en 'GH VIP'

Cuando sales de un reality tienes la sensación de haber vivido en una auténtica burbuja. Esto es lo que sucede a los concursantes de 'Gran Hermano VIP' desde el pasado mes de septiembre, una mecánica que ha ido cambiando y dando giros. De hecho, volvía a sorprender con su actitud con Jessica Bueno, con quien han hecho una excepción desde las altas esferas. Así lo demuestra que hayan comunicado a la modelo la ruptura de Luitingo y Pilar Llori, un punto y final que ha tenido lugar fuera de la casa y que ahora Jessica Bueno conoce, pero ¿esto afectará en algo a su concurso?

Jessica Bueno se ha enterado de la ruptura de Pilar Llori y Luitingo

Jessica Bueno y Luitingo han tenido muchísima complicidad dentro de la casa, tanta que los espectadores estaban deseando ver la reacción de ella al conocer su ruptura. Aunque la mayoría de las veces se esperan a que el participante salga del programa, en esta ocasión han preferido que la ex de Kiko Rivera se entere de todo durante un debate. En concreto, al leer los mensajes que el público han escrito a los concursantes preguntándoles por detalles y experiencias de 'GH VIP', entre otras, por su opinión de la ruptura de Luitingo y Pilar Llori. Ella lejos de decantarse por uno de los dos, ha optado por mostrarse cauta, un sentimiento que le ha acompañado desde que aceptó participar en este espacio de televisión repleto de cámaras.

Primera reacción de Jessica Bueno al conocer que Luitingo está soltero

"No puedo opinar porque no tengo ni idea, estamos aquí dentro y no sabemos nada, espero que tanto él como ella estén bien", ha dicho Jessica Bueno. Una cuestión tras la que se ha percatado de las dudas que podía generar su relación con el cantante andaluz fuera de la casa y por la que ha querido explicar qué le une a él. Enamorada hasta la médula de Pablo Marqués, la joven no se plantea nada con otro hombre que no sea él. Tanto es así que está deseando salir de la casa para abrazarle y que le explique el trasfondo de la enigmática carta que le envió hace algunas semanas. Recordemos que el ingeniero le dijo "para mí ya hemos ganado, ya te lo explicaré", unas palabras que no pasaron desapercibidas y que generaron muchas preguntas.

Ahora Jessica Bueno ha confesado que no siente nada más de una bonita amistad por Luitingo, a pesar de los rumores que su complicidad pudiera generar. "Como hay tantas conjeturas que se hacen quiero confirmar que Luis y yo simplemente somos amigos, es verdad que nos hemos cogido mucho cariño, que es una amistad muy especial, pero simplemente amigos. Para la tranquilidad de Pilar, que Luis haya dormido entre Marta y yo, simplemente ha sido por darle un apoyo esa última semana y le dije que iba a pasar 24 horas con él por si se iba, quería aprovechar el tiempo con él", ha dicho la maniquí.

No ha sido el único de este triángulo amoroso que ha roto su silencio. Y es que Luitingo este domingo también explicó qué sentía hacia Jessica, a quien adora y con quien le encanta pasar tiempo. "En ningún momento me he arrepentido en lo que he hecho con Pilar, pero siempre he sentido una amistad especial con Jessica. Soy sincero y digo lo que pienso, cuando se fue Pilar estuve mucho tiempo con Jessica, siempre he tenido una bonita relación con ella (...) Yo en la vida he tocado a Jessica y ella en la vida me ha tocado a mí", ha aclarado.