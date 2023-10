Lo que en un principio parecía una mera amistad, podría haber avanzado a pasos agigantados. Las paredes de la casa de Guadalix están siendo testigos del acercamiento entre Jessica Bueno y Luitingo en ‘Gran Hermano VIP’. Pese a que el cantante había entablado una relación sentimental con Pilar Llori en el concurso, la expulsión de esta última por decisión de la audiencia hacía que el concursante y la madre del primer hijo de Kiko Rivera permanecieran más unidos que nunca, hasta ahora, cuando se ha llegado a cuestionar qué hay detrás de su vínculo.

Las dudas llegaban cuando Michael preguntaba a Luitingo si está o no enamorado de Pilar: “Yo sé que me encanta, el enamoramiento por supuesto. Soy una persona de hablar mucho y de contacto, y llevo sin verla dos semanas”, se justificaba el participante. Por su parte, Jessica Bueno hablaba a Susana para cuestionarse qué es lo que estará haciendo Pablo Marqués, que tal vez podría “estar viendo cosas que no le están gustando” y quizá por ello ha dejado de acercarse a la casa para enviarle mensajes de apoyo: “Estoy tranquila porque él tiene algo con Pilar, le gusta ella y está con ella”, ha comentado la modelo, refiriéndose al noviazgo entre sus dos compañeros en ‘GH VIP’.

Aunque ambos defienden que lo suyo es una amistad pura, lo cierto es que las últimas noches las han pasado juntos. El intérprete de ‘Chico perfecto’, la canción de ‘Operación Camarón’, está nominado esta semana frente a Carmen Alcayde y Laura Bozzo, y podrían ser sus últimas horas en la casa de Guadalix. Es por ello que está aprovechando cada minuto al máximo junto a los pilares fundamentales de su concurso, entre los que está Jessica: “La amistad está pasando a un término que ya es…”, admitía ante su compañera. Además, en un momento íntimo la ha llegado a definir como una persona “supermadura, supermujer, supermadre, supermodelo, superinfluencer”.

Jessica Bueno, el consuelo de Luitingo ante su nominación

Sus palabras no pasaban desapercibidas para la ex de Jota Peleteiro, que miraba a Luitingo con cierto gesto de cariño mientras éste le cantaba una canción con el objetivo de ayudarla a conciliar el sueño. Minutos más tarde, ambos abrían los ojos de nuevo y el artista expresaba a Jessica su preocupación por salir nominado este jueves: “Intenta mirar el lado positivo de todos modos”, comentaba la sevillana.

No obstante, cabe la posibilidad de que Luitingo sea el eliminado y que, por ende, termine su experiencia en Guadalix y quizá su amistad con Bueno. Si así fuera, podría reencontrarse en el plató de Telecinco con Pilar Llori y zanjar algunas de las desavenencias que se han producido en los últimos días entre ellos a raíz de los acercamientos del participante y Jessica. Un cariño que no ha gustado en absoluto a la expulsada, que escribía una carta a su pareja que él accedió a leer a cambio de dar mil euros del premio final.

Pilar Llori, la ¿tercera? en discordia en la amistad entre la modelo y el cantante

Una parte del escrito de Pilar se trataba de un reproche en toda regla hacia el cantante por una promesa que este último no estaría efectuando: “Quiero recordar que uno de los puntos más importantes de la promesa era que tenías que dormir en mi cama y al lado de mi amiga Marta, ¿no? En serio, cumple tu palabra”, escuchaba Luitingo en boca de Lara Álvarez. Unas palabras que caían como un jarro de agua fría sobre Luitingo, que admitía haberse quedado “sin palabras”.

La actitud de Llori en este mensaje no parece haber gustado en absoluto al concursante, que intuye que su relación no es tan buena como hace unas semanas: “A lo que le temo en la vida es a quedarme sin mi familia, como la palabra temer. He dormido en el medio de Marta y Jessica en la raja, sin moverme, porque soy respetuoso. Lo hicieron por darme apoyo y por pasar estos últimos días juntos. Soy muy cariñoso, necesito el apego, yo me llevo muy bien con Jessica, a mí eso de que cumplamos algo… Pero las exigencias en cierto modo a mí no…”, entonaba él, visiblemente molesto. ¿Conseguirán limar sus asperezas, o terminará siendo Jessica la sustituta de Pilar en el corazón de Luitingo?