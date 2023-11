La llegada de los finalistas de la repesca a ‘Gran Hermano VIP 8’ ha traído una gran polémica consigo. Albert Infante, Pilar Llori y Luitingo fueron los elegidos por la audiencia para convivir durante unos días con el resto de concursantes en la casa de Guadalix, lo que ha generado cierta controversia. Y es que, aunque los dos últimos gozaban de una relación sentimental surgida entre las paredes del hogar del reality de Telecinco, el cantante optaba por ponerle punto y final al admitir estar experimentando ciertos sentimientos por Jessica Bueno. Una información de la que la madre del primer hijo de Kiko Rivera era totalmente desconocedora y por la que decidió guardar las distancias con el intérprete de la canción de ‘Operación Camarón’ hasta ahora.

Aunque en un primer momento Jessica Bueno quiso poner tierra de por medio con Luitingo al sentir “que no debe ser su amiga”, las lágrimas de este último ablandaron su corazón. El cantante se sinceró con Zeus al sentir “impotencia por la injusticia”: “No poder decir nada de fuera, no poder expresarme… No te imaginas la noche que he pasado”, se quejaba el artista, sin poder parar de llorar al ver cómo se distanciaba poco a poco del que fuera uno de sus pilares fundamentales en ‘GH VIP’.

El giro de 180 grados en la actitud de Jessica Bueno con Luitingo

La situación daba un drástico giro de 180 grados con motivo de la última fiesta celebrada en la casa de Guadalix. La modelo finalmente ha bajado la guardia y ha sucumbido a las sonrisas y a los mimos constantes del intérprete, con quien finalmente se ha sincerado tras su vuelta al concurso: “Estoy supercontenta de tenerte aquí”, pronunciaba. Unas palabras con las que Jessica ha dejado entrever que el retorno de Luitingo le ha llenado de felicidad, pese a que al principio se mostrara un tanto reacia a admitirlo.

El salón de la casa más famosa de España ha sido testigo de las continuas muestras de cariño entre Jessica y Luitingo. El cantante imitó el estilo de baile de la modelo, que no podía parar de reírse: “Ayer ni siquiera podía mirarte a la cara, no pegué ojo”, confesaba ella. “Yo me retiré a dormir al salón”, comentaba él. Por su parte, la ex de Jota Peleteiro hizo referencia a la actitud de Pilar: “Te fuiste, y Pilar estaba en el cuarto con un boom, boom sin parar”. “¿Y tú qué hacías?”, se preguntaba él, a lo que la ex de Kiko Rivera respondía: “Trataba de restarle importancia a todo lo que decía”, añadía ella, para después hacer la declaración más impactante: “Te quiero mucho (…) Voy a hacer lo que me apetezca, que digan lo que quieran”.

Pilar Llori, la tercera en discordia

Quien no goza de tanta felicidad es la tercera en discordia. A Pilar Llori no le sentó en absoluto bien que Luitingo rompiera su noviazgo en pleno directo por haber experimentado ciertos sentimientos hacia Jessica Bueno. Sus respuestas al cantante hicieron que se convirtiera en una de las candidatas favoritas a la repesca, a la que llegaba para ser ella misma “sin lastres ni nada”: “Quiero brillar sola, nadie me va a apagar”, prometía. Para ello, la aspirante a concursante ha hecho de los inquilinos de la habitación naranja sus principales aliados. Laura Bozzo, Carmen Alcayde, Naomi Asensi y Albert Infante se han convertido en los grandes apoyos de la joven en esta etapa de desamor.

Pese a que pudiera haber llegado a parecer que Pilar había superado su ruptura con Luitingo, lo cierto es que aún le duele ver a sus dos compañeros juntos y de una manera tan cómplice: “No lo puedo soportar”, revelaba. Por su parte, Carmen Alcayde criticaba duramente los gestos de Jessica, sobre todo teniendo en cuenta que mantiene una relación sentimental con Pablo Marqués: “Esto es muy heavy, a mí si fuera el novio no me gustaría nada lo que está haciendo”, apuntaba la excolaboradora de ‘Sálvame’. Sin embargo, la actitud de la modelo no parece importar en absoluto a su compañero de vida, que defiende en redes sociales y contra viento y marea su noviazgo con la sevillana.