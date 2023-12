Jessica Bueno habla de su "mayor premio" tras 'GH VIP'

Jessica Bueno salía de la casa de Guadalix el pasado jueves, 30 de noviembres, tras perder el duelo contra Pilar Llori. La sevillana ha tenido tiempo de reencontrarse con los suyos durante estos días y, sobre todo, recuperar el tiempo perdido junto a sus tres hijos, Fran, Jota y Alejandro. Además, ha aprovechado para hacer balance de lo que ha supuesto para ella esta gran aventura televisiva en 'GH VIP' y el "mejor premio" que se lleva.

La expareja de Jota Peleteiro ha confesado que su paso por el reality ha supuesto una alegría importante para ella. "He disfrutado como una niña de cada segundo desde el 14 de septiembre. No tengo palabras para agradeceros a todos por vuestro apoyo incondicional y vuestra lucha hasta el final". También ha destacado sentirse muy arropada por los espectadores. "Por toda vuestra preocupación que me hacen sentir muy afortunada y querida. Me hacéis sentir tan especial. Ha sido una experiencia indescriptible". Además, ha destacado qué es lo mejor que se lleva de esta edición y no es otra cosa que haber podido darse a conocer tal y como es. "Mi mayor premio ha sido que hayáis podido conocerme para lo bueno y lo malo, que podáis sentiros orgullosos de mí o incluso decepcionados".

Jessica Bueno reconoce que su experiencia dentro de 'GH VIP' le ha permitido sentirse viva

La concursante ha subrayado que ha sido una experiencia tremendamente enriquecedora a nivel personal. "Me siento feliz por que lo he vivido al 1000x1000, poniendo mi alma y mi corazón en todo y sobre todo me he sentido más disfrutona que nunca". No ha querido pasar la ocasión de recordar que su paso por la casa de Guadalix se produce tras una etapa complicada de su vida que ha estado marcada por su divorcio del exfutbolista Jota Peleteiro, padre de sus dos hijos pequeños.

Por tanto, el reality le ha permitido parar para tomar impulso. "Sobre todo haber tenido estos meses para mí, que necesitaba tanto. GH me ha regalado el tiempo para volver a sentirme VIVA!!!! De verdad que sois maravillosos", añadía.