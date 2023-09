Jessica Bueno acaba de cumplir una semana en la casa de 'Gran Hermano VIP'. La modelo está viviendo unos momentos increíbles, aunque de vez en cuando protagoniza algún que otro encontronazo con otro concursante. Aún así, está siendo una experiencia increíble que nos está permitiendo conocer muchos aspectos de su vida que desconocíamos hasta la fecha.

Hace unas horas, Marta Castro le hacía una pregunta sobre el mes en el que se divorció de Jota Peleteiro, con el que tiene dos hijos en común: "Me separé en diciembre. Me divorcié oficialmente. A Pablo lo conocí... Nos vimos por primera vez en marzo, pero lo que pasa es que yo lo veo y digo 'es el hombre perfecto', y lo he intentado dejar... un montón de veces a obligarme a no estar con nadie", ha declarado Jessica Bueno.

La modelo desvela las veces que ha querido dejar a su novio

Hay que recordar que la relación entre ellos empezó en un momento complicado, apenas unos meses después de separarse de Jota Peleteiro. Aunque lleva una semana en la casa de 'GH VIP', ya hemos podido escuchar a Jessica Bueno hablar de su chico. Eso sí, está intentando mantener su romance discreto: "Quiero llevarlo para mí, como algo nuestro, porque luego si pasa algo tienes que estar dando explicaciones". La relación comenzó en un momento complicado para ella tras una ruptura dolorosa del padre de sus dos hijos pequeños, Jota Jr y Alejandro. "Ha tenido mucha paciencia conmigo. Ha hablado mucho tiempo como un amigo. Es super importante conectar con alguien y que respete tus tiempos", explicaba. Por el momento, intenta ser cauta y no exponer en exceso la relación vía redes sociales por "si pasa algo".

¿Una buena amistad con Luitingo?

Jessica Bueno y Luitingo protagonizaron hace unos días un pequeño encontronazo, pero una vez que han arreglado todo, ambos han iniciado una bonita amistad. Pese a llevar tan solo una semana encerrados en la casa, los dos concursantes están siendo los protagonistas de los primeros acercamientos dentro de la casa. Su primer acercamiento fue de lo más comentado por los colaboradores del programa durante la gala del pasado martes, ya que afirmaban que entre ambos podría haber algo más que una amistad en un futuro pese a que los dos tienen pareja fuera.

Y es que no se esconden. Ante las cámaras se muestran relajados y felices de tener conversaciones de lo más interesantes. Hemos podido ser testigos de un momento en el que Luitingo se pone muy triste recordando a sus seres queridos y Jessica Bueno no dudó ni un segundo en ir a consolar a su compañero. "Ellos te están viendo y tampoco quieren verte mal", le decía Jessica Bueno para consolarlo. "Tú te imaginas que yo llego a la final y en tres meses está todo cambiado. Tres meses son tres meses…", le confesaba Luitingo a Jessica.

