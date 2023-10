Jessica Bueno se gasta 75.100 euros por escuchar a sus hijos

Jessica Bueno sigue protagonizando momentazos en 'GH VIP'. La modelo ha vivido con intensidad la puja que ha tenido que hacer ella y sus compañeros tras pedir un deseo. Pero la condición para que se hiciera realidad este deseo era ofrecer una cantidad de dinero. La que fuera pareja de Kiko Rivera quería saber de sus hijos, Naomi, ver a su perro, Gustavo, ver a las Campos y Avilés, un jamón que venden cerca de su casa.

"Sacamos vuestros deseos a subasta. El que más dinero ofrezca, cumplirá su deseo", ha anunciado Marta Flich desde el plató de 'GH VIP'. La presentadora de televisión comenzaba diciendo la cantidad por la que se empezaba a pujar. La primera en levantar ha sido Jessica Bueno, aunque posteriormente Laura Bozzo ha ofrecido 1.000 euros y después Avilés 10.000 euros. Pero la cosa se ha ido animando porque todos querían que su sueño se hiciera realidad.

La puja ha provocado los nervios de Jessica Bueno

"La última oferta que hemos escuchado con claridad es de 30.000 euros de Laura Bozzo", declaraba Marta Flich a modo de repaso. "¿Quién da más?", continuaba la presentadora. El dinero iba subiendo superando nada más y nada menos que los ¡55.000 euros! Jessica Bueno no paró de sufrir durante toda la puja porque nada le hacía más feliz que escuchar a sus hijos. Sin embargo, la cosa se ha quedado en los 75.100 euros, ofrecidos por la propia modelo.

Carmen Alcayde no ha podido evitar emocionarse: "Entiendo a Jessica. Los que tienen hijos nos entenderán". Tras este comentario, la periodista no ha podido evitar emocionarse. Pero ha sido Jessica la que ha dado un paso al frente diciendo lo siguiente: "No me van a hacer sentir culpable. La primera que se siente culpable de haberse acabado todo este dineral soy yo. He sido de las primeras que he dicho que el premio no se iba a tocar. Lo que pasa es que aquí están en juego mis hijos y no voy a permitir que ganasen como siempre ellos. Ellos siempre dicen 'a jugar, a jugar, a jugar... Esto es un juego. Pues vamos a jugar, ¿no?".

Jessica Bueno se sentía mal por gastarse tanto dinero en la puja

Finalmente, el bote final se ha quedado en 42.600 euros tras restarse del bote que había anteriormente más de 75.000 euros. Pero Jessica Bueno no se ha sentido mal y se ha defendido de manera rotunda de los ataques que le han hecho sus compañeros. La modelo ha sido la que se ha gastado esa cantidad para tener noticias de sus hijos. Y su deseo se ha hecho realidad. "Desde el principio hemos dicho que el dinero es de todos y que no íbamos a gastar nada. Al final, desde que he entrado aquí lo único que he hecho es intentar ayudar en todo, no faltar el respeto a nadie y nunca he pensado egoístamente", explicaba la sevillana. Y quería concretar que "ver cómo otras personas piensan en jugar... Para ellos, los sentimientos de los demás importa mucho menos. A ellos les importa más lo que la gente opine o el tener más gracia que la misma propia convivencia".

Jessica ha querido explicarse: "He visto que estos 75,000 euros ya estaban gastados por Laura. No quería permitir que ellos se salieran con la suya. Sentir que tenía la posibilidad de escuchar a mis hijos...". Marta Flich le ha dicho: "Es el momento de que te olvides de todo eso, que pienses en ti y que disfrutes de su deseo". Jessica ha procedido a ponerse los cascos y ha roto a llorar hablando con sus hijos. "¡Os echo mucho de menos! ¡Os quiero mucho! Pienso en vosotros en cada momento, cada segundo. Os quiero mucho. Era mi hijo mayor. Ay, Dios mío, intento no pensar mucho para que no me entre el bajón. Lo único que necesitaba era saber que ellos están bien. Ellos no están acostumbrados a que yo no esté. Mi hijo mayor me dice en el audio que tanto él como sus hermanos están bien, que están con sus abuelos y sus padres, evidentemente. Me dicen que están muy contentos y que tengo que ser la ganadora. Ahora me veo con más fuerzas para llegar a la final si el público me deja. Muchas gracias por esto porque lo necesitaba mucho, sobre todo hoy. Se hace muy duro, es una experiencia increíble, he reído, he llorado... Pero esa culpabilidad de estar fuera de casa...".

La modelo se rompe al escuchar su hijo mayor