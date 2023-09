Jessica Bueno estalla tras reconocer que le han juzgado "por estar con hombres por dinero"

Jessica Bueno desde que es famosa ha tenido que lidiar con comentarios incómodos. Muchos de ellos relacionados con la posibilidad de que estuviera con sus parejas por su capacidad económica. En especial tras su relación con Kiko Rivera, con quien fue padre de su primer hijo y con el exfutbolista Jota Peleteiro, con quien tuvo otros dos pequeños. Cansada de las acusaciones, ha saltado en su primera discusión en 'Gran Hermano VIP', edición en la que cada vez está tomando mayor protagonismo.

El cabreo mayúsculo de Jessica Bueno

Todo comenzó cuando Luitingo, concursante de la casa más famosa de la televisión, espetó: "Hay muchas mujeres y hombres que se aprovechan y hay que tener cuidado". Ella, lejos de no darse por aludida, saltó al instante. "Tú sigue con tu monólogo de que el que el dinero lo es todo...Has dicho absurdeces, estás generalizando....A mí me han juzgado por eso…", respondió dolida la modelo. Una respuesta en la que recordaba todas las veces en la que a Jessica Bueno le han tachado de "interesada".

Aunque la situación de su marido era completamente diferente a la suya debido a su profesión, Jessica Bueno le demostró su amor dejando todo por él y siguiéndole al país en el que le ficharan. Se volcó en el cuidado de sus hijos y se graduó en Protocolo y Organización de eventos, fundando incluso su propia empresa. Un proyecto que justo vio la luz tras su divorcio. "No por el hecho de estar con una persona que tiene más que tú, quiere decir que estés con ella por eso. Yo no soy así. No estoy dentro de ese bote. Me pongo así con quien me saca de quicio", deslizó muy enfadada. Tremendo cabreo que poco después tornó en lágrimas.

A pesar de que Luitingo en ningún momento había nombrado a su compañera, Jessica Bueno tardó muy poco en sentir que podía ir por ella. Hastiada de haber tenido que hacer frente a este tipo de comentarios en los últimos años, la modelo volvió a aclarar. "Yo nunca me he aprovechado de nadie...En su día he aportado lo mismo que la otra persona. Siempre me he callado, nunca me he defendido", añadió. Sobrepasada por la situación y quién sabe si por pensar que podía haber sobredimensionado lo sucedido, Jessica se fue a su cuarto para terminar de desahogarse.

Tras ella acudió el otro protagonista, Luitingo, quien le recordó que en la actualidad podría acarrear críticas que, sin querer, se habían convertido en un trauma para ella. "Tienes que ir al psicólogo para sacarte eso de ahí", le recomendó él. Aunque la tensión se había multiplicado entre ellos instantes antes, finalmente han firmado la paz y han sellado la paz con un abrazo de reconciliación.