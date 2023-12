Jessica Bueno enciende su móvil en directo y recibe un importante mensaje de Pablo Marqués en 'GH VIP'

'GH VIP' se ha acabado para Jessica Bueno. La modelo se ha convertido en la última expulsada de la edición después de que la audiencia haya elegido a Pilar Llori como la concursante que debe seguir dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, Madrid. Después de más de 70 días viviendo esta experiencia, la sevillana retoma su vida normal, la que tenía antes de entrar. Tras conocer la noticia de su expulsión, Jessica se ha despedido de su gran amigo, Luitingo, con el que ha tenido un enuentro antes de irse al plató: "Ha sido culpa mía que tú estés fuera", le decía el cantante entre lágrimas.

Una vez fuera de la casa, Jessica Bueno ha llegado al plató de televisión, donde ha sido entrevistada por Marta Flich. La presentadora le ha pedido que encendiera el móvil. Era la primera vez que lo hacía desde que entrara en el 'reality'. La modelo ha descubierto que su novio, Pablo Marqués, le escribía solo un día antes un mensaje, aún sabiendo que no iba a contestarle porque todavía estaba dentro de la casa. Jessica se atrevió a meterse en su WhatsApp, aunque aseguraba mientras tanto que seguramente Pablo no le había escrito. Sin embargo, se llevaba la sorpresa al meterse en la app, ya que confirmaba poco después que su novio le había escrito un mensaje hacía un día y revelaba el contenido del mismo: "Te quiero", dice con felicidad.

Jessica Bueno mira su móvil en directo tras la expulsión de 'GH VIP'

"Este mensaje es de ayer", ha confesado Jessica Bueno con cara de emoción. Llama la atención que Pablo Marqués diera el paso de escribirle justo un día antes de su expulsión cuando sabía que su chica no podía leer el móvil. Esto lleva a pensar que Pablo se acordó de ella y quiso tener el detalle de escribirle para cuando saliera de la casa -todavía no se sabía cuándo exactamente- pudiera leer estas dos palabras. Un "te quiero" con el que le demuestra que ha estado apoyándola durante su paso por 'GH VIP', a pesar de todo lo que se ha comentado sobre los posibles sentimientos que pudiera tener hacia Luitingo.

Recibe con emoción el mensaje de Pablo Marqués

Con Luitingo tenía Jessica Bueno un reencuentro antes de aparecer en el plató de televisión. La organización del programa tomó la decisión de darle la posibilidad después de semanas intensas. El cantante era el primero en enterarse de la expulsión. Ha sido la modelo la que le ha dicho que era ella la que había sido expulsada: "¿Te quedas? Es mentira, ¿no?", reaccionaba. Este no ha podido ocultar su tristeza. De hecho, Jessica ha tenido que consolarlo: "No pasa nada, queda muy poco. Tranquilízate, por favor. Ya sabes todo lo que te he dicho".

Luitingo se ha podido despedir de Jessica Bueno antes de abandonar la casa

El cantante estaba en shock. Tanto es así que no ha dudado en decir que no quería seguir dentro de la casa, ya que no merecía la pena ya sin ella: "Que no, no digas más tonterías, por favor. Tus padres, tu familia, toda la gente que te quiere y te apoya quiere que tú estés. A por todas. Yo voy a estar bien fuera, te voy a estar viendo. Tú aguantas porque puedes. Desmuestra que solo también puedes, que haces reír a todo el mundo. Te quiero ver como tú eres". Pero el cantante negaba todo el rato: "Que no, que no".

Antes de que Jessica Bueno tuviera que abandonar la sala de expulsión para irse al plató del programa, los amigos se despedían con tristeza: "Ha sido culpa mía que tú estés fuera", decía entre lágrimas Luitingo, que seguía sin creerse que no iba a estar más con su amiga dentro de la casa. El cantante le ha vuelto a repetir que no quería seguir allí. Sin embargo, era lo que tocaba. Se han despedido entre lágrimas y unas palabras de lo más bonitas: "Te quiero".